قوات الاحتلال تزيل جدارية للشهيدة أبو عاقلة في باقة الغربية

جاء ذلك بعد قيام قوات الاحتلال باقتحام المنزل الذي قام سكانه برسم الجدارية، وهددوهم بمحوها وإلا سيتم تنغيص معيشتهم.



ووصف أهالي باقة الغربية، التصرّف بالاستفزازي والمهين بحق شعبنا الفلسطيني في كافة اماكن تواجده.



وقالت الرسامة عدن أبو مخ: "هذا هو المعنى الحقيقي للعيش تحت احتـلال، مجرد عمل فني وجدارية لصحفية شهيدة غطت أحداث فلسطين وتواجدت في كل محفل فيها، يغيظهم لدرجة محوها، سنعيد رسمها من جديد".



وأضافت: "الجميع مدعو لرسم الجدارية من جديد على جدار بيتنا في شارع كلية القاسمي، يوم الاثنين الساعة الخامسة".