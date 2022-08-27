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السبت 27 آب 2022 ساعة 19:07

مسؤول عسكري إيراني: ستلتحق منظومات جديدة بقوة الدفاع الجوي للجيش

مسؤول عسكري إيراني: ستلتحق منظومات جديدة بقوة الدفاع الجوي للجيش
وقال العميد ثاني صمد آقامحمدي: خلال المناورات القادمة لقوة الدفاع الجوي للجيش، سيتم تحسين منظومات الدفاع السابقة وستلتحق منظومات جديدة متوسطة المدى وبعيدة المدى الى هذه القوة، بعد اختبارها ميدانيا.

وأضاف: ان منظومات المحاكاة المصنعة محليا تماما والتي تم تصنيعها على يد المتخصصين التقنيين والمثابرين المحليين، وتعتبر من ضمن متطلبات التدريب، أوجدت وتيرة متنامية ومناسبة في استخدام المنظومات الرادارية والصاروخية.

وبيّن العميد آقامحمدي أن الطائرات المسيرة تعتبر واحدة من عناصر القوة الحديثة في العالم المعاصر، لافتا الى ان المناورات الاخيرة للطائرات المسيرة للجيش، وبمختلف المهام بمها فيها؛ الاستطلاع والرصد والملاحقة والاشتباك والتدمير و... تعتبر رسالة تحذيرية جادة وحازمة للأجانب الذين يفكرون بالاعتداء على الاراضي الايرانية.

وفي الختام صرح رئيس منظمة الأبحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي بقوة الدفاع الجوي للجيش: يوجد تعاضد وتواصل وتبادل للمعلومات وتعاون عميق بين منظمة الأبحاث وجهاد الاكتفاء الذاتي بقوة الدفاع الجوي للجيش وسائر المنظمات العسكرية والمراكز العلمية الجامعية والشركات المعرفية، الأمر الذي أدى الى وتيرة متقدمة ومتطورة في مجموعة قوة الدفاع الجوي للجيش.
رقم : 1011376
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