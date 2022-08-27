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السبت 27 آب 2022 ساعة 19:37
بري يلتقي المستشار الثقافي الإيراني في لبنان بعين التينة
الزيارة كانت ايضا مناسبة نوه خلالها باقر بالفكر التنويري لسماحة الامام السيد موسى الصدر الذي "سيبقى يمثل قدوة لكل للاحرار في العالم".
مصدر :
موقع المنار
رقم :
1011379
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