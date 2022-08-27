بري يلتقي المستشار الثقافي الإيراني في لبنان بعين التينة

اسلام تايمز (لبنان) - إلتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المستشار الثقافي الإيراني في لبنان كميل باقر يرافقه مدير الإعلام والعلاقات العامة في المستشارية الثقافية الإيرانية علي قصير في زيارة برتوكولية بعد تسلمه مهامه الجديدة.