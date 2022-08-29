الحكومة الايرانية توافق على تعدين العملات المشفرة

وقال فاطمي أمين في تصريح له بهذا الصدد: تمت في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأحد، الموافقة على تعدين العملات المشفرة. كان هذا القرار موجودًا في السنوات السابقة وتم تعليقه لبعض الوقت ، ولم تُمنح وحدات تعدين العملات المشفرة تراخيص إنشاء وتشغيل.



وأضاف: من خلال تحليل قضية العملة المشفرة في الحكومة ، تمت الموافقة على جزء من أحكامها، وبناءً على ذلك ، يمكننا منح الوحدات المعنية رسميًا تراخيص التأسيس والتشغيل.



وقال فاطمي أمين: انه في الأسابيع القليلة الماضية ، تم تمويل أول شحنة استيراد في البلاد بعملة مشفرة. من الآن فصاعدًا ، يمكن استخدام العملات المشفرة.