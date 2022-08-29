الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 29 آب 2022 ساعة 09:08

تركيا تأمر الائتلاف السوري المعارض بالرحيل والاخير يبحث عن بديل

تركيا تأمر الائتلاف السوري المعارض بالرحيل والاخير يبحث عن بديل
ونقلت وكالة تسنيم الدولية للانباء، نقلا عن بعض المصادر، انه خلال اللقاء الذي جرى الاسبوع الماضي بين أحد المسؤولين الاتراك مع "سالم المسلط " رئيس "الائتلاف الوطني السوري المعارض" ،قال هذا المسؤول التركي ان أنقرة عازمة تماما على اعادة العلاقات مع دمشق ، ويجب على "المعارضة السورية" أن تتكيف مع هذا الواقع. وفي هذا الاطار يجب على المعارضة أن تسعى وراء العثور على بلد بديل ( للهجرة ) ووقف جميع أنشطتها السياسية والإعلامية داخل تركيا.

وخلال الاسابيع الاخيرة غيرت وسائل الإعلام التابعة للمعارضة السورية لهجتها ازاء الحكومة التركية ، منتقدة بشدة طريقة تعامل الاتراك مع اللاجئين السوريين.

وبحسب مصادر مطلعة، وافق الطرف السوري (المعارض) في هذا اللقاء على طلب أنقرة بمغادرة الاراضي التركية. "سالم المسلط" رئيس الائتلاف المعارض اقترح الهجرة الى العربية السعودية ، الا ان "عبد الرحمن مصطفى" ، رئيس الحكومة المؤقتة ( الهيئة الإدارية لتقديم الخدمات في المناطق الواقعة تحت الوصاية التركية في شمال سوريا ) اقترح الأردن ؛ وعلى الرغم من انه اعترف بأن أنشطتهم ستكون محدودة أيضا في الأردن.
رقم : 1011631
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عمليات الإعدام في السعودية تحتل الصدارة
عمليات الإعدام في السعودية تحتل الصدارة
أحلام أمريكية جديدة للعراق وسوريا.. ما الذي تخطط له واشنطن؟
أحلام أمريكية جديدة للعراق وسوريا.. ما الذي تخطط له واشنطن؟
29 آب 2022
العدوان الصهيوني على سوريا.. فشل عسكري مستمر ‘‘لتل أبيب‘‘
العدوان الصهيوني على سوريا.. فشل عسكري مستمر ‘‘لتل أبيب‘‘
29 آب 2022
القارة الإفريقيّة وصراع النفوذ الشرقيّ والغربيّ
القارة الإفريقيّة وصراع النفوذ الشرقيّ والغربيّ
29 آب 2022
موقف حزب الله الداخلي والإقليمي في مرآة سيد مقاومة
موقف حزب الله الداخلي والإقليمي في مرآة سيد مقاومة
29 آب 2022
مقاومة شعبية سورية جديدة.. هل ستكون القشة التي ستقصم ظهر الامريكان؟
مقاومة شعبية سورية جديدة.. هل ستكون القشة التي ستقصم ظهر الامريكان؟
27 آب 2022
قائد الثورة الإسلامية يعزي برحيل آية الله محمد علي ناصري
قائد الثورة الإسلامية يعزي برحيل آية الله محمد علي ناصري
27 آب 2022
استخبارات الحرس الثوري: العدو يستهدف امن ايران المستقر بحربه الاعلامية
استخبارات الحرس الثوري: العدو يستهدف امن ايران المستقر بحربه الاعلامية
27 آب 2022
إسلامي: الفريق الايراني المفاوض التزم كل الخطوط الحمراء
إسلامي: الفريق الايراني المفاوض التزم كل الخطوط الحمراء
27 آب 2022
بدعم أمريكيّ.. هل يعود "داعش" إلى العراق وسوريا؟
بدعم أمريكيّ.. هل يعود "داعش" إلى العراق وسوريا؟
27 آب 2022
إيران تؤكد على ضرورة اتخاذ الدول موقفا حاسما تجاه الأنشطة النووية الإسرائيلية
إيران تؤكد على ضرورة اتخاذ الدول موقفا حاسما تجاه الأنشطة النووية الإسرائيلية
26 آب 2022
مزاعم ضرْب صنعاء.. القدرات اليمنيّة تؤرّق ‘‘تل أبيب‘‘
مزاعم ضرْب صنعاء.. القدرات اليمنيّة تؤرّق ‘‘تل أبيب‘‘
26 آب 2022
توتر شديد في سجون الاحتلال بعد فرض عزل مضاعف على الأسرى
توتر شديد في سجون الاحتلال بعد فرض عزل مضاعف على الأسرى
26 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
عمليات الإعدام في السعودية تحتل الصدارة
أحلام أمريكية جديدة للعراق وسوريا.. ما الذي تخطط له واشنطن؟
موقف حزب الله الداخلي والإقليمي في مرآة سيد مقاومة
مقاومة شعبية سورية جديدة.. هل ستكون القشة التي ستقصم ظهر الامريكان؟