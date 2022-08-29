قائد الحرس الثوري يشيد بالجهاد البطولي للعميد علي جاني الذي استشهد في سوريا

وفي رسالة وجهها بالمناسبة، بارك وعزى اللواء سلامي باستشهاد العميد ابو الفضل علي جاني احد كوادر كلية "امير المؤمنين (ع)" للعلوم والفنون التابعة للقوة البرية لحرس الثورة الاسلامية، خلال مهمة استشارية له في سوريا.



وجاء في الرسالة: لمناسبة استشهاد بطل الاسلام الباسل والمدافع الشامخ عن مراقد اهل البيت (ع) العميد ابوالفضل علي جاني، احد الضباط الشجعان بجامعة "الامام الحسين (ع)" وكلية "امير المؤمنين (ع)" للعلوم والفنون التابعة لحرس الثورة الاسلامية الذي نال الشهادة خلال مهمة استشارية له في سوريا، اتقدم بالتهاني والتعازي لاسرته الكريمة ورفاق سلاحه البواسل وكذلك لاهالي محافظة اصفهان الغيارى والمنجبين للشهداء.



واضاف: ان الجهاد العظيم والرائع لهذا القائد الشامخ في الدفاع عن الثورة والجمهورية الاسلامية وصون امن واستقرار البلاد في مواجهة الارهاب التكفيري واعداء الامة الاسلامية سيبقى الى الابد خالدا وملهما للشباب الغيارى والثوريين في يوم وغد الوطن الاسلامي خاصة الجيل الجديد لحرس الثورة الاسلامية.



ودعا اللواء سلامي، الباري تعالى ان يمن على هذا الشهيد العزيز بالدرجات العلى والحشر مع شهداء كربلاء، متمنيا لاسرته الكريمة ومحبيه ورفاق سلاحه الاعزاء الصحة والثبات في مواصلة طريق الشهيد والشهادة والجهاد الخالص في مسار اعتلاء القرآن والعترة ورفعة ايران الاسلامية.