ألمانيا تقر بفشلها في إيجاد بديل للغاز الروسي

وأوضح سويدير: "بالنسبة إلى مصادر الطاقة، نحن نحوّل المزيد من الأموال إلى روسيا أكثر من قبل وهناك مخاطر، فالأسعار ترتفع بشكل كبير وليس هناك بديل".



وأكد أنّ "ألمانيا ما زالت تواجه مشكلة في إيجاد بديل للغاز الروسي"، مشيراً إلى أنّ "الزيارات التي أجريت لقطر والنرويج وكندا لم تساعد على إيجاد البديل".



ومنذ أيام، أكّد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أنّ "تصدير الغاز الكندي إلى ألمانيا لن يكون سهلاً، حتى وإن أرادت برلين تنويع مصادر إمداداتها للحد من اعتمادها على الغاز الروسي"، مقلّلاً من احتمالات تصدير الغاز الطبيعي المسال، بسبب طول المسافة بين حقول غرب البلاد وموانئ الساحل الأطلسي.



كذلك، تحدثت وكالة "بلومبرغ"، في 20 أيار/مايو، عن فشل ألمانيا في تأمين مزيد من تدفقات الغاز من قطر، على الرغم من توقيع أمير الأخيرة مع وزير الاقتصاد الألماني"إعلان نيّات مشتركاً".



وأوضحت في تقرير أنّ "قطر يمكنها إرسال الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا من منشأة أميركية جديدة لديها حصة فيها، بدءاً من العام 2024، ولن يبدأ مشروع التوسعة في الداخل عملياته حتى العام 2026 على الأقل"، في وقت متأخر عما كان متوقعاً.



وفي هذا السياق، صرح رئيس وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية كلاوس مولر، في 17 آب/أغسطس، بأنّه في حال التوقف الكامل لواردات الغاز من روسيا، فإنّ ألمانيا لن يكون لديها ما يكفي من الغاز سوى لشهرين ونصف الشهر.