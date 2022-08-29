الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 29 آب 2022 ساعة 14:41

السويد تعد أوكرانيا بحزمة مساعدات جديدة

السويد تعد أوكرانيا بحزمة مساعدات جديدة
وذكرت رئيس الحكومة السويدية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أن "حزمة المساعدات الجديدة ستصل إلى مليار كرونة، أي ما يعادل حوالي 100 مليون دولار، نصفها للدعم العسكري.

وقالت رئيس الوزراء السويدية إن بلادها "ستظل صديقا حميما وداعمة لأوكرانيا. سيتم إطلاق حزمة دعم جديدة بقيمة مليار كرونة وسيخصص 500 مليون كرونة للدعم العسكري وسيتم اتخاذ قرار رسمي قريبا".

وكان البرلمان السويدي قد أيد في نهاية ممارس، اقتراح لجنته المالية بالموافقة على نقل معدات لإزالة الألغام و5000 قاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات إلى أوكرانيا بقيمة 205 مليون كرونة، أي ما يعادل 21.7 مليون دولار.

كما أفادت الحكومة السويدية بإرسال 135.000 وجبة ميدانية و5000 خوذة و5000 درع واق و5000 قاذفة قنابل يدوية "بانسارسكوت 86" إلى أوكرانيا ، وتم تخصيص لهذا الغرض ما يصل إلى 413.5 مليون كرونة، 43.53 مليون دولار.

وفي وقت لاحق، عرض مجلس الوزراء السويدي نقل "روبوت 17"، وهو صاروخ قصير المدى مضاد للسفن، وبنادق آلية، و5000 قاذفة قنابل يدوية أخرى مضادة للدبابات.

علاوة على كل ذلك، تم تخصيص 578 مليون كرونة، وهو ما يعادل أكثر من 57.8 مليون دولار، للبنك المركزي الأوكراني، و100 مليون كرونة، أي أكثر من 10 ملايين دولار، للدفاع المدني و60 مليون كرونة، أكثر من 6 ملايين دولار، لصندوق الناتو لدعم القوات المسلحة الأوكرانية.
مصدر : وكالات
رقم : 1011693
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
عمليات الإعدام في السعودية تحتل الصدارة
عمليات الإعدام في السعودية تحتل الصدارة
أحلام أمريكية جديدة للعراق وسوريا.. ما الذي تخطط له واشنطن؟
أحلام أمريكية جديدة للعراق وسوريا.. ما الذي تخطط له واشنطن؟
29 آب 2022
العدوان الصهيوني على سوريا.. فشل عسكري مستمر ‘‘لتل أبيب‘‘
العدوان الصهيوني على سوريا.. فشل عسكري مستمر ‘‘لتل أبيب‘‘
29 آب 2022
القارة الإفريقيّة وصراع النفوذ الشرقيّ والغربيّ
القارة الإفريقيّة وصراع النفوذ الشرقيّ والغربيّ
29 آب 2022
موقف حزب الله الداخلي والإقليمي في مرآة سيد مقاومة
موقف حزب الله الداخلي والإقليمي في مرآة سيد مقاومة
29 آب 2022
مقاومة شعبية سورية جديدة.. هل ستكون القشة التي ستقصم ظهر الامريكان؟
مقاومة شعبية سورية جديدة.. هل ستكون القشة التي ستقصم ظهر الامريكان؟
27 آب 2022
قائد الثورة الإسلامية يعزي برحيل آية الله محمد علي ناصري
قائد الثورة الإسلامية يعزي برحيل آية الله محمد علي ناصري
27 آب 2022
استخبارات الحرس الثوري: العدو يستهدف امن ايران المستقر بحربه الاعلامية
استخبارات الحرس الثوري: العدو يستهدف امن ايران المستقر بحربه الاعلامية
27 آب 2022
إسلامي: الفريق الايراني المفاوض التزم كل الخطوط الحمراء
إسلامي: الفريق الايراني المفاوض التزم كل الخطوط الحمراء
27 آب 2022
بدعم أمريكيّ.. هل يعود "داعش" إلى العراق وسوريا؟
بدعم أمريكيّ.. هل يعود "داعش" إلى العراق وسوريا؟
27 آب 2022
إيران تؤكد على ضرورة اتخاذ الدول موقفا حاسما تجاه الأنشطة النووية الإسرائيلية
إيران تؤكد على ضرورة اتخاذ الدول موقفا حاسما تجاه الأنشطة النووية الإسرائيلية
26 آب 2022
مزاعم ضرْب صنعاء.. القدرات اليمنيّة تؤرّق ‘‘تل أبيب‘‘
مزاعم ضرْب صنعاء.. القدرات اليمنيّة تؤرّق ‘‘تل أبيب‘‘
26 آب 2022
توتر شديد في سجون الاحتلال بعد فرض عزل مضاعف على الأسرى
توتر شديد في سجون الاحتلال بعد فرض عزل مضاعف على الأسرى
26 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
عمليات الإعدام في السعودية تحتل الصدارة
أحلام أمريكية جديدة للعراق وسوريا.. ما الذي تخطط له واشنطن؟
موقف حزب الله الداخلي والإقليمي في مرآة سيد مقاومة
مقاومة شعبية سورية جديدة.. هل ستكون القشة التي ستقصم ظهر الامريكان؟