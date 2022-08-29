السويد تعد أوكرانيا بحزمة مساعدات جديدة

وذكرت رئيس الحكومة السويدية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا أن "حزمة المساعدات الجديدة ستصل إلى مليار كرونة، أي ما يعادل حوالي 100 مليون دولار، نصفها للدعم العسكري.



وقالت رئيس الوزراء السويدية إن بلادها "ستظل صديقا حميما وداعمة لأوكرانيا. سيتم إطلاق حزمة دعم جديدة بقيمة مليار كرونة وسيخصص 500 مليون كرونة للدعم العسكري وسيتم اتخاذ قرار رسمي قريبا".



وكان البرلمان السويدي قد أيد في نهاية ممارس، اقتراح لجنته المالية بالموافقة على نقل معدات لإزالة الألغام و5000 قاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات إلى أوكرانيا بقيمة 205 مليون كرونة، أي ما يعادل 21.7 مليون دولار.



كما أفادت الحكومة السويدية بإرسال 135.000 وجبة ميدانية و5000 خوذة و5000 درع واق و5000 قاذفة قنابل يدوية "بانسارسكوت 86" إلى أوكرانيا ، وتم تخصيص لهذا الغرض ما يصل إلى 413.5 مليون كرونة، 43.53 مليون دولار.



وفي وقت لاحق، عرض مجلس الوزراء السويدي نقل "روبوت 17"، وهو صاروخ قصير المدى مضاد للسفن، وبنادق آلية، و5000 قاذفة قنابل يدوية أخرى مضادة للدبابات.



علاوة على كل ذلك، تم تخصيص 578 مليون كرونة، وهو ما يعادل أكثر من 57.8 مليون دولار، للبنك المركزي الأوكراني، و100 مليون كرونة، أي أكثر من 10 ملايين دولار، للدفاع المدني و60 مليون كرونة، أكثر من 6 ملايين دولار، لصندوق الناتو لدعم القوات المسلحة الأوكرانية.