الاحتلال الامريكي يسرق دفعة جديدة من النفط السوري

وكانت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية قد اكدت في وقت سابق، أن الولايات المتحدة أصبحت أكثر وقاحة في جرائم السرقة التي تمارسها تجاه العديد من بلدان العالم كما هو الحال حاليا في سرقة النفط السوري الذي يعد أمرا مخزياً وعاراً على واشنطن.