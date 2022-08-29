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الاثنين 29 آب 2022 ساعة 14:44
الصدر يعلن اعتزاله العمل السياسي بشكل نهائي
مصدر :
وكالات
رقم :
1011698
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