سلطنة عمان تبدأ إجراءات تجنيد الضباط لقواتها المسلحة

وبدأت إجراءات التجنيد ومراحل القبول والتقييم لإلحاق المقبولين بالتدريب العسكري ضبّاطًا مرشحين بوحداتها المختلفة، والتي سخَّر لها كلٌّ من الجيش السلطاني العُماني والبحرية السلطانية العمانية خبراتهما وإمكاناتهما من القوى البشرية المتخصصة والمتطلبات الإدارية والصحية ووسائل النقل، لتحقيق سرعة تنفيذ إجراءات الالتحاق بالخدمة العسكرية، والانضمام إلى ميادين الواجب الوطني.



كما استقبل سلاح الجو السلطاني العماني مؤخرًا دفعةً من المواطنين الباحثين عن عمل بالتنسيق مع وزارة العمل، حيث قام باستكمال إجراءات الفرز والتجنيد المتّبعة للمستوفين للشروط العامة لإعلانات التجنيد والتوظيف، وأُجريت على إثرها الفحوصات الطبية والاختبارات التحريرية وإجراءات التقييم.