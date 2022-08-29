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الاثنين 29 آب 2022 ساعة 16:18

عبد اللهيان يؤكد حرص واهتمام ايران بتطوير التعاون مع بوليفيا

عبد اللهيان يؤكد حرص واهتمام ايران بتطوير التعاون مع بوليفيا
جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية الايراني خلال استقباله اليوم الاثنين نائب وزير الخارجية البوليفي فردي ماماني ماتشاكا والوفد المرافق الذين يزورون الجمهورية الإسلامية الايرانية للمشاركة في الاجتماع الاول اللجنة الاقتصادية المشتركة والاجتماع الرابع للمشاورات السياسية بين البلدين.

وفي هذا الاجتماع ، أشار أمير عبداللهيان إلى أهمية العلاقات بين إيران وأميركا الجنوبية ، وقال: إن تطوير التعاون مع بوليفيا يحظى بحرص واهتمام الجمهورية الإسلامية الايرانية.

وأعلن وزير الخارجية استعداد القطاع الايراني الخاص لتطوير العلاقات الاقتصادية مع بوليفيا ، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية فيها، وتصدير الخدمات الفنية والهندسية اليها، وزيادة التجارة الثنائية في المجالات ذات الاهتمام ، بما في ذلك الزراعة.

من جانبه اعتبر فردي ماماني ماتشاكا ، نائب وزير خارجية بوليفيا ، زيارته الى ايران بانها مفيدة للتعرف على القدرات العالية للجمهورية الإسلامية الايرانية، مؤكدا على الحاجة إلى التعاون والتضامن بين البلدين من أجل تعزيز التعددية وتعزيز السلم والأمن الدوليين.

كما وصف ماتشاكا قدرات إيران وطاقاتها العالية في مجالات الصناعة والعلوم والتكنولوجيا والطب بانها لافتة، معتبرا عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين فرصة مهمة في مسار تطوير العلاقات الثنائية.
رقم : 1011713
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