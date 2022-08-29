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الاثنين 29 آب 2022 ساعة 18:57

قائد عسكري: نمتلك العديد من المعدات المتاحة لكل مجال دفاعي

قائد عسكري: نمتلك العديد من المعدات المتاحة لكل مجال دفاعي
وقال العميد حدادي ساماني في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين بمناسبة أسبوع الدفاع الجوي: خلال العقود الأربعة الماضية ، تم إحراز تقدم هائل في مجالات الأمن والدفاع في البلاد ، وحلاوة هذه الإنجازات تكون ملموسة عندما يحاول الأعداء خلق عقبات في طريق تقدم هذا البلد من خلال مختلف المؤامرات العسكرية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

واضاف قائد منطقة الدفاع الجوي "الشهيد نصر أصفهاني": نحن اليوم مجهزون في مجال الرادار بمختلف نطاقات التردد القصيرة والمتوسطة والطويلة المدى وكذلك بقدرات الحرب الإلكترونية ، وفي مجال الاعتراض والتدمير ، ونحن مجهزون أيضًا بصواريخ مختلفة قصيرة ومتوسطة وطويلة بالإضافة إلى أنظمة المدفعية قصيرة المدى وتم إيجاد قدرات جديدة في قطاع الطائرات المسيرة ، والتي تم عرض بعضها في المناورات الأخيرة.

وأضاف العميد حدادي ساماني: لسنا معتمدين على أي دولة في مجال الحرب الإلكترونية والسيبرانية ، وقد وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي في مجال البناء والصيانة والإصلاح ، ولدينا القدرة على الرد على أي تهديد.

وقال: "لكل مجال دفاعي ، بما في ذلك الكشف والرصد والاشتباك ضد التهديدات ذات الأبعاد المختلفة ، لدينا معدات متنوعة بقدرات تكاملية ، وهي أيضًا فعالة للغاية ومطمئنة".

وتابع: في الوقت الحاضر ، فإن منظومة قيادة التحكم المتقدم في قوة الدفاع الجوي ، وهي قيد الاستخدام ، منتوج وطني بالكامل ، ولديها القدرة على التحديث ضد الأضرار الشديدة وشبه الشديدة.

وقال العميد حدادي ساماني: ان عدم التبعية هذا لاي قوة خارجية في مجال الدفاع الجوي جعلنا نتقدم خطوة خطوة الى الامام وهذه العملية مستمرة يوما بعد يوم.

وأضاف : "الدفاع الجوي قوة مجربة والعدو لديه تجارب مريرة وهم يعلمون أن اختراق مجالنا الجوي هو خطنا الأحمر".

وأشار إلى أن الدفاع الجوي اعتمد دائمًا على الداخل منذ بداية الثورة الإسلامية بسبب فرض الحظر، واضاف: نحن نسعى لإنتاج كل ما نحتاجه داخليًا باستخدام متخصصين محليين، وبناء عليه نتعاون مع المؤسسات الأكاديمية منذ اعوام طويلة.

وقال العميد حدادي ساماني: تم في وقت ما شراء منظومة من إحدى الدول المجاورة ، واستغرق تسليمها سنوات بسبب الحظر ، لكننا لم ننتظر وعملنا باستخدام القدرات المحلية ، على صنع منظومة صواريخ طويلة المدى "باور 373" ومن ثم دخلت الخدمة.

وأضاف: في نهاية سنوات الدفاع المقدس الثماني، كان هناك نموذج واحد فقط من منظومة "هاغ" في قطاع المنظومات قصيرة المدى ، ولكن اليوم لدينا جميع أنواع المنظومات متوسطة المدى ، بما في ذلك "15 خرداد" و"مرصاد" في خدمة الدفاع الجوي.

وفي إشارة إلى وجود أنظمة الرادار الأميركية القديمة فقط في سنوات الدفاع المقدس من أجل تغطية اجواء الغرب والجنوب ، قال: اليوم ، الانظمة الثابتة المحدثة والمطورة جنباً إلى جنب مع أنظمة أخرى مثل "بينا" و"فتح" و"مطلع الفجر" و"كاووش" بتشكيلات وتنوعات مختلفة ادت الى ان لا تكون هناك اي نقاط عمياء للرادار في البلاد.
رقم : 1011726
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