مابين اعتزال الصدر للسياسة وأيادي تعبث بالفوضى!

وفي بيان نشره عبر حسابه في "تويتر"، قال الصدر "أعلن الاعتزال النهائي وغلق كافة المؤسسات، إلا المرقد الشريف، والمتحف الشريف، وهيئة تراث آل الصدر الكرام، والكل في حل مني، وإن مت أو قتلت فأسألكم الفاتحة والدعاء".



هذا وقال مصدر أمني ان "العشرات من انصار التيار الصدري انطلقوا في تظاهرات احتجاجية في محافظة البصرة وذلك بعد اعلانه الاعتزال من العمل السياسي بشكل نهائي، فيما وجه بعدم زج أسم التيار بالصراعات السياسية مطلقا.



وفي هذا الصدد دعت قيادة العمليات المشتركة، الاثنين، المتظاهرين الى الانسحاب الفوري من داخل المنطقة الخضراء، وتؤكد انها التزمت اعلى درجات ضبط النفس والتعامل الاخوي لمنع التصادم او اراقة الدم العراقي.



وبحسب بيان للعمليات المشتركة تؤكد القوات الأمنية مسؤوليتها عن حماية المؤسسات الحكومية والبعثات الدولية والاملاك العامة والخاصة.



ان التعاطي مع التظاهرات السلمية يتم من خلال الدستور والقوانين وستقوم القوات الامنية بواجبها في حماية الامن والاستقرار.



في وقت سابق وقبل مهلة الـ72 ساعة ، كان الصدر قد وعد باتخاذ بقرار مفاجئ . يعتقد البعض أن إعلان الصدر اليوم اعتزاله معترك السياسة هو القرار المفاجئ الذي تحدث عنه ،وبغض النظر عما إذا كان هذا الإعلان هو القرار المفاجئ المقصود أم لا ، يبدو أنه بإعلان اعتزاله عالم السياسة وكذلك أمره بإغلاق كل المكاتب التي تخضع لقيادته ، لا ينبغي أن ننتظر بعد الآن اي إجراء مفاجئ من قبل زعيم التيار الصدري .



النقطة الاساسية المهمة في التوجه الجديد للصدر هي، لماذا لم يأمر أنصاره بالعودة إلى بيوتهم عندما أعلن اعتزاله السياسة وأغلاق المكاتب التابعة للتيار والمجاميع التي تدير الإضرابات؟



في هذا السياق أكد محلل سياسي أن قرار السيد مقتدى الصدر بالاعتزال عن العملية السياسية "ليس انسحابا بل هو اشارة لانصار التيار الصدري حتى يفعلوا ما يشاؤون".



ولفت المحلل الى عدم توقعه حصول أية تهدئة في الموضوع، خاصة مع وجود اقتحامات للممتلكات العامة والخاصة، مشيرا الى أن هناك أياد تبعث بأمن العراق وتريد اثارة الفوضى له.



ويتسائل مراقبون حول ما قاله الصدر إنه لن يصدر أي إعلانات أو تغريدات من الان فصاعدا، هل كان بناء على ما حدث ويحدث في العراق خلال الساعات الماضية ، يتوقع مثل هذا الوضع ؟



أظهر واقع العراق خلال الاسابيع الاخيرة أن مجرى التطورات يتجه نحو سيادة القانون في العراق. ربما الانتباه إلى هذه النقطة من قبل الذين ما زالوا يصرون على حل المشاكل عبر الاحتكام الى الشارع وليس من خلال القنوات القانونية ستكون كافية.



يبدو أن نقطة النهاية لاضطرابات اليوم في العراق لا تزال تتركز في شخص الصدر . فهو الذي يمكنه حسم موقف الجماهير المتواجدة في الشوارع وانقاذ العراق من ارهاصات ازمة الشهر الاخير التي تعصف بهذا البلد.



وبعد إعلان الصدر اعتزاله من الساحة السياسة العراقية وما نجم عنه من اعمال عنف وفوضى، تحاول وسائل الإعلام السعودية، من خلال تأليب الاجواء، استغلال الظروف الحالية في العراق ومصادرتها لصالحها.



وسائل الإعلام هذه، التي تتابع مخططا مشؤوما يهدف الى تضخيم عدد قتلى اضطرابات العراق ، تحاول ومن منطلق حقدها الدفين، تحميل "الحشد الشعبي" مسؤولية عمليات القتل هذه . هذا في حين لم ينشر لحد لان اي خبر رسمي حول عدد القتلى والجرحى المحتملين لاضطرابات اليوم .



وفي هذا البين لا يخفى طبعا ان مسؤولية توفير الامن للعراق تقع على عاتق الجيش والقوات النظامية وحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.