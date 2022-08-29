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الاثنين 29 آب 2022 ساعة 19:49

رئيس اللجنة المركزية للأربعين: سلامة الزوار اولوية أساسية

رئيس اللجنة المركزية للأربعين: سلامة الزوار اولوية أساسية
وفي حديثه خلال اجتماع لجنة الصحة والسلامة التابعة للجنة المركزية للاربعين، قال مجيد ميرأحمدي مساعد وزير الداخلية الايراني في الشؤون الأمنية: في المراسم المعنوية لزيارة الاربعين هذا العام، فإن موضوع سلامة الزوار يمثل هاجسنا واولويتنا الاساسية، وبهذا الخصوص، تتواجد وزارة الصحة وجمعية الهلال الاحمر بكامل طاقاتهما وجاهزيتهما في الساحة.

وأوضح: وضعنا عل جدول أعمالنا أربعة محاور: السلامة والامن والسهولة والتكلفة المنخفضة، ونظرا لارتفاع درجة الحرارة وازدحام الزوار، فإن موضوع السلامة يحظي بأهمية مضاعفة.

وتابع: خلال اجتماع اليوم، أكد أعضاء لجنة الصحة والسلامة على ضرورة تجنب الاشخاص المسنين ومن يعانون من امراض مزمنة ومشكلات في التنفس وكذلك الاطفال في مراسم زيارة اربعين الامام الحسين عليه السلام، بسبب موضوع ارتفاع الحرارة والازدحام.

وبيّن ميرأحمدي: أن رئيس الجمهورية يؤكد بشكل خاص على رفع مستوى الخدمات الصحية والطبية من اجل الحفظ على سلامة عشاق الامام الحسين عليه السلام، لافتا الى ان وزارة الصحة وجمعية الهلال الاحمر تتوليان بشكل رئيسي موضوع سلامة الزوار عند المنافذ الحدودية وفي الاراضي العراقية، وتبذلان في هذا المجال قصارى جهودهما.
رقم : 1011737
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