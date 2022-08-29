الاحتلال الأمريكي يواصل سرقة ونهب الثروات السورية

وقالت مصادر محلية في القامشلي: إن رتلاً للاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 123 صهريجاً محملاً بالنفط السوري المسروق من حقول الجزيرة توجه إلى الحدود على دفعات حيث توقف عند معبر المحمودية غير الشرعي لتفريغ حمولته في مستودع ضخم أقامه الاحتلال وميليشيا “قسد” المرتبطة به تمهيداً لنقلها إلى قواعد الاحتلال في شمال العراق عبر صهاريج تحمل لوحات عراقية.



ونقلت قوات الاحتلال الأمريكي في الحادي والعشرين من الشهر الجاري رتلاً مؤلفاً من 137 صهريجاً معبأ بالنفط المسروق بالتواطؤ مع ميليشيا “قسد” المرتبطة بها إلى قواعدها شمال العراق.