أبرز التطورات على الساحة السورية 29-8-2022

وفي هذا الصدد أفاد مصدر ميداني أن قوات من الجيش العاملة في قطاعي ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي من منطقة خفض التصعيد وجهت رمايات مدفعية مكثفة إلى مواقع ما تسمى غرفة عمليات "الفتح المبين" التي يقودها تنظيم "النصرة" في محاور التماس بسهل الغاب الشمالي الغربي، كما دكت نقاط تمركز للإرهابيين في آفس والفطيرة وفليفل وسفوهن ومعارة النعسان والبارة ودير سنبل بأرياف إدلب الشرقية والشمالية والجنوبية.



وأوضح المصدر، أن استهداف الجيش للإرهابيين جاء بعد اعتداء مجموعات من "الفتح المبين" فجر أمس برشقات رشاشة ثقيلة على نقاط للجيش بمحور المشاريع في سهل الغاب، وفي محاور بريف إدلب الشرقي.



ولفت المصدر إلى أن الإرهابيين صعدوا أمس من اعتداءاتهم بمنطقة خفض التصعيد، في خرق جديد وفاضح لاتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما استدعى من الجيش الرد المباشر.



وإلى المنطقة الشرقية في البادية فقد خاضت قوات من الجيش السوري اشتباكات ضارية مع خلايا من تنظيم داعش الإرهابي، أثناء عملياتها البرية في تمشيط قطاعات ما بين باديتي السخنة ودير الزور،بحسب مصدر ميداني وفي السياق فقد أشار إلى تكبيد التنظيم التكفيري خسائر فادحة خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد تكثيف وجوده في بادية دير الزور الغربية.



في المقابل فقد أعلنت ما تسمى "قوات تحرير عفرين" التي تتبع إلى قوات قسد قتل 12 من جنود ومسلحين تابعين للقوات التركية وإصابة 15 آخرين في عمليات نفذتها بأماكن متفرقة في المناطق التي تسيطر عليها القوات التركية بريف حلب الشمالي الغربي والشمالي الشرقي.



وحسب بيان لهذه "القوات" ، فإن هذه العمليات نفذتها في مناطق الباب وإعزاز ومارع وناحية شيراوا بريف عفرين خلال الفترة ما بين الثامن عشر والسابع والعشرين من آب الجاري.



ووفق البيان، فإن سلسلة العمليات التي نفذتها "قوات تحرير عفرين" تأتي رداً على الهجمات المتواصلة التي تشنها القوات التركية وتسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين، واصفاً الاعتداءات التركية بأنها "إبادة جماعية وفاشية"، متوعدة بمواصلة الرد على هجمات قوات التركية ومرتزقته.



وأسفرت العمليات، حسب البيان، عن مقتل ثلاثة من الجنود التركية وإصابة سبعة آخرين إضافة إلى مقتل تسعة من المسلحين وإصابة ثمانية آخرين.