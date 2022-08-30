الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 30 آب 2022 ساعة 08:49

عبد اللهیان: نقوم بالتنسيق لضمان سلامة الزوار الايرانيين بالعراق

عبد اللهیان: نقوم بالتنسيق لضمان سلامة الزوار الايرانيين بالعراق
وكتب عبد اللهيان في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي اينستغرام بشان الاحداث والاضطرابات التي جرت في العراق امس الاثنين: منذ بدء احداث الاثنين في العراق اخذنا انا وزملائي نتابع بدقة كل ما يحصل ونبذل اقصى جهودنا عبر اتصالات مستمرة مع الاطراف العراقية المختلفة لاقامة مراسم الاربعين الحسين بابهى صورة وضمان سلامة الزوار الايرانيين للعتبات المقدسة .

وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق قد اعلنت فرض حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة الـ7، مساء يوم الاثنين.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أفاد مراسل الميادين في بغداد بأنّ أنصار التيار الصدري "اقتحموا القصر الحكومي ، وأن قوات مكافحة الشغب حاولت السيطرة على الموقف".

واقتحم أنصار مقتدى الصدر القصر الجمهوري أيضاً، وانتشروا في غرف الانتظار الفخمة في القصر، ورددوا هتافات مؤيدة للصدر.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، أعلن زعيم "التيار الصدري" في العراق، مقتدى الصدر، اعتزال العمل السياسي "نهائياً"، وإغلاق كل المؤسسات التابعة له، ما عدا "المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر".
مصدر : وكالات
رقم : 1011816
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
سلطات آل خليفة تمنع الشيعة من الزيارات الدينية... الأهداف والأسباب
سلطات آل خليفة تمنع الشيعة من الزيارات الدينية... الأهداف والأسباب
ما الذي يمكن استنباطه من تصريحات الحوثيّ الأخيرة؟
ما الذي يمكن استنباطه من تصريحات الحوثيّ الأخيرة؟
30 آب 2022
الضفة الغربية تقضّ مضاجع المستوطنين الصهاينة
الضفة الغربية تقضّ مضاجع المستوطنين الصهاينة
30 آب 2022
لبنان ومعضلة اللاجئين السوريين
لبنان ومعضلة اللاجئين السوريين
30 آب 2022
شعلة المقاومة تشتعل في الضفة الغربيّة.. ما الذي أربك ‘‘تل أبيب‘‘؟
شعلة المقاومة تشتعل في الضفة الغربيّة.. ما الذي أربك ‘‘تل أبيب‘‘؟
30 آب 2022
عمليات الإعدام في السعودية تحتل الصدارة
عمليات الإعدام في السعودية تحتل الصدارة
29 آب 2022
أحلام أمريكية جديدة للعراق وسوريا.. ما الذي تخطط له واشنطن؟
أحلام أمريكية جديدة للعراق وسوريا.. ما الذي تخطط له واشنطن؟
29 آب 2022
العدوان الصهيوني على سوريا.. فشل عسكري مستمر ‘‘لتل أبيب‘‘
العدوان الصهيوني على سوريا.. فشل عسكري مستمر ‘‘لتل أبيب‘‘
29 آب 2022
القارة الإفريقيّة وصراع النفوذ الشرقيّ والغربيّ
القارة الإفريقيّة وصراع النفوذ الشرقيّ والغربيّ
29 آب 2022
موقف حزب الله الداخلي والإقليمي في مرآة سيد مقاومة
موقف حزب الله الداخلي والإقليمي في مرآة سيد مقاومة
29 آب 2022
مقاومة شعبية سورية جديدة.. هل ستكون القشة التي ستقصم ظهر الامريكان؟
مقاومة شعبية سورية جديدة.. هل ستكون القشة التي ستقصم ظهر الامريكان؟
27 آب 2022
قائد الثورة الإسلامية يعزي برحيل آية الله محمد علي ناصري
قائد الثورة الإسلامية يعزي برحيل آية الله محمد علي ناصري
27 آب 2022
استخبارات الحرس الثوري: العدو يستهدف امن ايران المستقر بحربه الاعلامية
استخبارات الحرس الثوري: العدو يستهدف امن ايران المستقر بحربه الاعلامية
27 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سلطات آل خليفة تمنع الشيعة من الزيارات الدينية... الأهداف والأسباب
ما الذي يمكن استنباطه من تصريحات الحوثيّ الأخيرة؟
الضفة الغربية تقضّ مضاجع المستوطنين الصهاينة
لبنان ومعضلة اللاجئين السوريين