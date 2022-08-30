عبد اللهیان: نقوم بالتنسيق لضمان سلامة الزوار الايرانيين بالعراق

وكتب عبد اللهيان في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي اينستغرام بشان الاحداث والاضطرابات التي جرت في العراق امس الاثنين: منذ بدء احداث الاثنين في العراق اخذنا انا وزملائي نتابع بدقة كل ما يحصل ونبذل اقصى جهودنا عبر اتصالات مستمرة مع الاطراف العراقية المختلفة لاقامة مراسم الاربعين الحسين بابهى صورة وضمان سلامة الزوار الايرانيين للعتبات المقدسة .



وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق قد اعلنت فرض حظر التجوال الشامل في جميع محافظات العراق، اعتباراً من الساعة الـ7، مساء يوم الاثنين.



وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أفاد مراسل الميادين في بغداد بأنّ أنصار التيار الصدري "اقتحموا القصر الحكومي ، وأن قوات مكافحة الشغب حاولت السيطرة على الموقف".



واقتحم أنصار مقتدى الصدر القصر الجمهوري أيضاً، وانتشروا في غرف الانتظار الفخمة في القصر، ورددوا هتافات مؤيدة للصدر.



وفي وقت سابق يوم الاثنين، أعلن زعيم "التيار الصدري" في العراق، مقتدى الصدر، اعتزال العمل السياسي "نهائياً"، وإغلاق كل المؤسسات التابعة له، ما عدا "المرقد الشريف والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر".