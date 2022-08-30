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الثلاثاء 30 آب 2022 ساعة 08:54

الكاظمي يوجه بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء

الكاظمي يوجه بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بمنع استخدام الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين من أي طرف أمني، أو عسكري، أو مسلح منعاً باتاً"، مبينا أنه "شدد على التزام الوزارات، والهيئات، والأجهزة الأمنية والعسكرية بالعمل وفق السياقات والصلاحيات والضوابط الممنوحة لها".

وأكد الكاظمي بحسب البيان، أن "قواتنا الأمنية مسؤولة عن حماية المتظاهرين، وأن أي مخالفة للتعليمات الأمنية بهذا الصدد ستكون أمام المساءلة القانونية"، موجها "بفتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء، ومصادر إطلاق النار، وتحديد المقصرين ومحاسبتهم وفق القانون".

ودعا المواطنين إلى "الالتزام بالتعليمات الأمنية، وقرار حظر التجوال".
مصدر : وكالات
رقم : 1011818
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