الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 30 آب 2022 ساعة 10:43

باقري كني: عضوية إيران بمنظمة شنغهاي وبريكس بلاس ستعزز التعددية الدولية

باقري كني: عضوية إيران بمنظمة شنغهاي وبريكس بلاس ستعزز التعددية الدولية
والتقی باقري كني أمس الاثنين مساعد وزير خارجية البرازيل"كنت نوبرغا" الذي يزور طهران للمشاركة في اجتماع المشاورات السياسية بين إيران والبرازيل حيث جرى في اللقاء بحث آخر تطورات العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية.

وأشار باقري كني خلال الاجتماع إلی التطورات الدولية الأخيرة، بما في ذلك الحرب في أوروبا، مؤكدا معارضة إيران للحرب، مضيفا أن زمام المبادرة في النظام الدولي انتقل من الأحادية إلى التعددية القطبية وذلك من شأنه أن يحدد شروط ومتطلبات النظام العالمي الجديد.

وأكد باقري كني خلال الاجتماع قوة وديناميكية واستدامة المكونات الصلبة والناعمة للقوة الإيرانية: وقال إن حضور البلاد في المجموعة السياسية الأمنية لمنظمة شنغهاي للتعاون ودورها في مجموعة "بريكس بلس" الاقتصادية سيجعلان منها شريكًا في صنع القرار الدولي الرئيسي في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية وستعزز مكانة جبهة التعددية القطبية في المعادلات الدولية.

وأشار إلی التطورات الدولية الأخيرة، بما في ذلك الحرب في أوروبا، مؤكدا معارضة إيران للحرب، مضيفا أن زمام المبادرة في النظام الدولي انتقل من الأحادية إلى التعددية القطبية وذلك من شأنه أن يحدد شروط ومتطلبات النظام العالمي الجديد.

وقال: يتم تحديد علاقات إيران مع البرازيل من حيث مسؤولية ودور ومکانة هذين البلدين في النظام الجديد في إطار نهج التعددية.

وأوضح أن نظام القطب الواحد يحاول تشكيل العلاقات العالمية بناءً على مصالحه الخاصة، ومن هذا المنطلق تستخدم الولايات المتحدة الحظر كأداة لرسم أطلس الاقتصاد والسياسة والأمن الدولي بهدف الحصول على أكبر قدر من الربح والمنفعة لنفسها وحلفائها وتقليص الانتفاع الاقتصادي للدول المستقلة من العلاقات الاقتصادية والسياسية والأمنية العالمية إلى الصفر.

من جانبه أقر مساعد وزير خارجية البرازيل، بالقدرات السياسية والاقتصادية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المنطقة، قائلا: تسعى البرازيل إلى زيادة التعاون والتفاعل الدولي وتعزيز التعددية، وترفض الأحادية، بما في ذلك فرض الحظر الاقتصادي.

وأعرب عن أمله في تعزيز العلاقات بين إيران والبرازيل، مؤکدا ضرورة تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في جميع الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية.
مصدر : وكالات
رقم : 1011834
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
سلطات آل خليفة تمنع الشيعة من الزيارات الدينية... الأهداف والأسباب
سلطات آل خليفة تمنع الشيعة من الزيارات الدينية... الأهداف والأسباب
ما الذي يمكن استنباطه من تصريحات الحوثيّ الأخيرة؟
ما الذي يمكن استنباطه من تصريحات الحوثيّ الأخيرة؟
30 آب 2022
الضفة الغربية تقضّ مضاجع المستوطنين الصهاينة
الضفة الغربية تقضّ مضاجع المستوطنين الصهاينة
30 آب 2022
لبنان ومعضلة اللاجئين السوريين
لبنان ومعضلة اللاجئين السوريين
30 آب 2022
شعلة المقاومة تشتعل في الضفة الغربيّة.. ما الذي أربك ‘‘تل أبيب‘‘؟
شعلة المقاومة تشتعل في الضفة الغربيّة.. ما الذي أربك ‘‘تل أبيب‘‘؟
30 آب 2022
عمليات الإعدام في السعودية تحتل الصدارة
عمليات الإعدام في السعودية تحتل الصدارة
29 آب 2022
أحلام أمريكية جديدة للعراق وسوريا.. ما الذي تخطط له واشنطن؟
أحلام أمريكية جديدة للعراق وسوريا.. ما الذي تخطط له واشنطن؟
29 آب 2022
العدوان الصهيوني على سوريا.. فشل عسكري مستمر ‘‘لتل أبيب‘‘
العدوان الصهيوني على سوريا.. فشل عسكري مستمر ‘‘لتل أبيب‘‘
29 آب 2022
القارة الإفريقيّة وصراع النفوذ الشرقيّ والغربيّ
القارة الإفريقيّة وصراع النفوذ الشرقيّ والغربيّ
29 آب 2022
موقف حزب الله الداخلي والإقليمي في مرآة سيد مقاومة
موقف حزب الله الداخلي والإقليمي في مرآة سيد مقاومة
29 آب 2022
مقاومة شعبية سورية جديدة.. هل ستكون القشة التي ستقصم ظهر الامريكان؟
مقاومة شعبية سورية جديدة.. هل ستكون القشة التي ستقصم ظهر الامريكان؟
27 آب 2022
قائد الثورة الإسلامية يعزي برحيل آية الله محمد علي ناصري
قائد الثورة الإسلامية يعزي برحيل آية الله محمد علي ناصري
27 آب 2022
استخبارات الحرس الثوري: العدو يستهدف امن ايران المستقر بحربه الاعلامية
استخبارات الحرس الثوري: العدو يستهدف امن ايران المستقر بحربه الاعلامية
27 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سلطات آل خليفة تمنع الشيعة من الزيارات الدينية... الأهداف والأسباب
ما الذي يمكن استنباطه من تصريحات الحوثيّ الأخيرة؟
الضفة الغربية تقضّ مضاجع المستوطنين الصهاينة
لبنان ومعضلة اللاجئين السوريين