اعتداءات واعتقالات صهيونية جديدة بالضفة الغربية طالت أسرى محررين

واحتجزت قوات الاحتلال مركبة لنقل طلال مسافر يطا جنوب محافظة الخليل، ومنعت الطلبة من الوصول إلى مدارسهم.



وفي سياق متصل، احتجزت قوات الاحتلال شابين من جنين وحطمت محتويات منزل أسير محرر، خلال اقتحامها المدينة.



واندلعت مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في الحي الشرقي من جنين، إلى جانب احتجاز الشابين عمر البلبل وأحمد جلامنة لساعات قبل أن تخلي سبيلهما.



واقتحمت قوات الاحتلال حيي الألمانية، والمنطقة الشرقية، وداهمت عدة منازل واحتجزت سكانها وحولتها لثكنات عسكرية ونقاط رصد ومراقبة.



وداهمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر غسان الأطرش في حي الالمانية، واحتجزوه وأسرته حوالي ساعتين، وفتشوا المنزل ودمروا جميع محتوياته بشكل متعمد.



وأعاقت قوات الاحتلال المواطنين على حاجز عسكري نصبته مدخل قرية رمانة غرب جنين، بعد توقيف مركباتهم وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها.



وداهمت قوات الاحتلال منزلين في رأس الفارعة جنوب طوباس، وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما، يعودان للشقيقين فداء ويسار ذياب أبو خيزران.



كما استجوبت قوات الاحتلال الأسير المحرر مصطفى فداء ابو خيزران، أكثر من نصف ساعة، وعبث بمحتوياته الشخصية، وفتشت مركبته الخاصة.



وعلى صعيد الاعتقالات، جددت قوات الاحتلال اعتقالاتها بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، واعتقلت سبعة فلسطينيين من طولكرم بينهم أسرى محررون.



واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر إبراهيم أحمد أسعد أبو العز (62 عامًا) من بلدة زيتا، وفؤاد الحواري، ومحمود ربايعة من بلدة دير الغصون، والأسير المحرر أمجد عدنان أبو خليل (42 عامًا)، والأسير المحرر عقاب زهير عتيلي (42 عامًا)، ومروان عطواني من بلدة عتيل، والأسير المحرر فادي منذر رداد (41 عامًا) من بلدة صيدا، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.



وتشن قوات الاحتلال اعتقالات شبه يومية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تطال النساء والأطفال والشيوخ، وسط انتهاكات متزايدة بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم.