خلية الاعلام الامني تدعو العراقيين لتوخي الدقة في نشر المعلومات

وجاء في بيان الخلية، "في الوقت الذي اكدت فيه قيادة العمليات المشتركة على ضرورة مكافحة الشائعات وعدم نقل الأخبار الكاذبة والملفقة او إعادة مقاطع فيديو او صور تعود إلى أحداث سابقة ومحاولة ايهام الآخرين على أنها حصلت حديثاً ..نلاحظ ان هناك من يعمد على نشر مثل هكذا مواضيع دون التدقيق فيها".



واضافت ، "ان بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو يدعي من نشره ان هناك (طائرات تقوم بعمليات انزال لقناصين على سطوح مباني المنطقة الخضراء)".



وأكد بيان الخلية: "نود ان ننوه الى ان هذا الفديو يعود إلى عمليات تدريب قام بها الأبطال في جهاز مكافحة الإرهاب في وقت سابق".