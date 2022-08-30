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الثلاثاء 30 آب 2022 ساعة 13:08

لافروف وعبد اللهيان يبحثان الوضع في سوريا ومستجدات الاتفاق النووي

لافروف وعبد اللهيان يبحثان الوضع في سوريا ومستجدات الاتفاق النووي
ونقلت مصادر صحفية عن الوزارة قولها في بيان إنه “من المخطط غداً مواصلة تبادل وجهات النظر بين الوزيرين حول عدد من القضايا الدولية الرئيسة بما في ذلك الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن الاتفاق النووي والأوضاع في سوريا وأوكرانيا وأفغانستان وجنوب القوقاز وحول بحر قزوين”.

وتابعت الوزارة أنه إلى جانب ذلك من المزمع أن يناقش الوزيران الأجندة الثنائية بجانبيها التجاري والاقتصادي في سياق تنفيذ المشاريع المشتركة الرئيسة في مجالات الطاقة والنقل وكذلك آفاق التوسع العلمي والعلاقات الفنية والثقافية والإنسانية.
مصدر : وكالات
رقم : 1011848
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