هذا ما قاله السيد مقتدى الصدر في المؤتمر الصحفي في الحنانة

ووجه السيد الصدر خطابه في مؤتمره الصحفي للقوات الامنية بتوجيه الشكر لها وللحشد الشعبي التي وقفت الحياد، ووصف الثورة قائلا: ان الثورة التي يشوبها العنف والقتل ليست بثورة.



وطالب السد الصدر انصاره بالانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء وإلغاء الاعتصام، قائلا: كنت آمل أن تكون المظاهرة سلمية فبئست الثورة هذه.



وانتقد السيد الصدر ثورة التيار الصدري كما انتقدت سابقا ثورة تشرين، وقال: ان سفك الدم العراقي حرام، مهددا بالقول "إذا لم ينسحب أنصار التيار الصدري خلال 60 دقيقة سأعتزل من التيار.



وحول تدخله بالسياسة جدد السيد مقتدى الصدر قوله: لا دخل لي بالسياسة بعد الآن واعتزالي من السياسة أصبح نهائيا.