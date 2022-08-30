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الثلاثاء 30 آب 2022 ساعة 15:02

عكرمة صبري: عبور المستوطنين من باب الأسباط خطوة عدوانية متقدمة

عكرمة صبري: عبور المستوطنين من باب الأسباط خطوة عدوانية متقدمة
وقال صبري إن المستوطنين يحاولون أداء بعض الممارسات التي تحقق لهم الهيمنة والسيطرة على المسجد الأقصى"، لافتاً إلى أن الدخول من باب الأسباط والخروج منه كان مطلب للمستوطنين منذ فترة ومحاولة لجعل جميع أبواب المسجد مفتوحة أمامهم.

وأضاف: "إن هذا العدوان الجديد على المسجد الأقصى المبارك لن يوقف أطماع المستوطنين عند هذا الحد، فهم في كل مرحلة يحققون مكاسب لهم في الأقصى وصولًا للمزيد من فرض السيادة الكاملة على المسجد الأقصى.

وشدّد على أن المستوطنين والاحتلال الإسرائيلي يستغلون الظروف السياسية التي تمر بها في المنطقة العربية ويكثّفون من اقتحامات المستوطنين للأقصى لأنهم واثقون أنه لن يكون هناك أي رد فعلي يردعهم عما يقومون به.

وأكّد صبري أنه لا حاجة إلى تقديم المطالبات والمناشدات للحكومات والشعوب العربية فالإعلام أبرز ونقل كل ما يحدث من انتهاكات للأقصى على مدار الساعة، مستدركاً: "غياب الضغط الرسمي الدبلوماسي العربي والدولي يشجع الاحتلال ويوفر له الأريحية في ممارسة كل التجاوزات بحق المقدسات الإسلامية في الأقصى".

وكان مئات المستوطنين اقتحموا صباح اليوم المسجد الأقصى من باب المغاربة بحماية مشدّدة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأول أمس سمحت لبعض المستوطنين اقتحام ساحات الحرم والخروج منها عبر باب الأسباط، وذلك لأول مرة منذ احتلال مدينة القدس عام 1967.

ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين يوميا على فترتين صباحية ومسائية، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني.

ووثّق تقرير إحصائي أعدته دائرة الأوقاف، خلال النصف الأول من العام الجاري، اقتحام 27123 مستوطنًا للمسجد الأقصى، حيث تصاعدت الاقتحامات والانتهاكات الإسرائيلية، والاعتداء على المصلين، خلال شهر رمضان.
مصدر : وكالات
رقم : 1011868
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