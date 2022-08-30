اليمنيون يطورون الأسلحة محليا لمواجهة العدوان السعودي

وأوضح المتحدث باسم الوزارة “العميد عبد الخالق العجري” أنه تم صُنع مُدرعة (بأس 2) محليًا، وتجهيزها بأحدث التقنيات والمعدات، وأنها ستكون رافدًا كبيرًا لمساندة رجال الأمن، ورادعًا لكل من تُسول له نفسه المساس بأمن اليمن واستقراره، لافتًا إلى أن المدرعة تأتي بعد عامين من تدشين العمل في مدرعات (بأس 1)، والتي أعلن عنها في ديسمبر/ كانون الأول 2020.



وكان قائد حركة أنصار الله “السيد عبد الملك الحوثي” قد أكد في 25 مارس/ آذار الماضي، أن قطاع التصنيع الحربي مزدهر وواعد جدًا، وأن اليمن سيكون من الدول المنتجة للسلاح.