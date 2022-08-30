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الثلاثاء 30 آب 2022 ساعة 20:07

اتفاق ثنائي بين كوريا الجنوبية وبولندا في مجال صناعة الأسلحة

اتفاق ثنائي بين كوريا الجنوبية وبولندا في مجال صناعة الأسلحة
وأشاد الجانبان - خلال الاتصال، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية يونهاب - بنشاط التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية والأمنية الرئيسية مثل الطاقة وتصنيع الأسلحة والبنية التحتية للطاقة.

واتفق الطرفان على أهمية تعزيز الدعم لكلا البلدين من أجل زيادة التعاون الثنائي في مجال محطات الطاقة النووية على وجه الخصوص، نظرًا للإمكانيات الهائلة في هذا المجال.

كما اتفق الجانبان على تضافر الجهود والقوى لتعميق علاقات الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات، بما فيها جهود استضافة معرض "إكسبو 2030" الدولي في مدينة بوسان والتي تبذلها كوريا الجنوبية حاليًا.
مصدر : وكالات
رقم : 1011909
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