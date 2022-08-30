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الثلاثاء 30 آب 2022 ساعة 20:09

أميرعبداللهيان: زيارتي لروسيا بهدف السعي لحل الأزمة الأوكرانية

أميرعبداللهيان: زيارتي لروسيا بهدف السعي لحل الأزمة الأوكرانية
وأضاف وزير الخارجية الإيرانية، حسين أميرعبداللهيان، عن زيارته لروسيا: إن الهدف الأساسي من الزيارة إلى موسكو هو السعي لحل الأزمة في أوكرانيا بناءً على طلب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإن بعض الأطراف الغربية تريد أن تلعب طهران دوراً فاعلاً في هذا الشأن.

واوضح وزير الخارجية الإيرانية أن متابعة العلاقات الثنائية وقضية أفغانستان مدرجتان أيضاً على جدول المحادثات خلال هذه الزيارة.

وبحسب إعلان وزارة الخارجية الروسية، من المقرر أن يلتقي أميرعبداللهيان ولافروف في موسكو يوم الأربعاء، وقد أعلن لافروف الأسبوع الماضي عن اجتماعه مع أميرعبداللهيان.
رقم : 1011911
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