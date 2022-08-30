الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 30 آب 2022 ساعة 21:22

طهران تستضيف المؤتمر الدولي الـ5 للتضامن مع الأطفال الفلسطينيين

طهران تستضيف المؤتمر الدولي الـ5 للتضامن مع الأطفال الفلسطينيين
ولفت "سبقتي"، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن هذا المؤتمر الذي يهدف توفير الحماية للأطفال والناشئين من أبناء الشعب الفلسطيني، سيبدأ أعماله في طهران تزامنا مع ذكرى استشهاد الطفل الفلسطيني "محمد الدرة" (30/9/2000) على أيدي جلاوزة الكيان الصهيوني المحتل.

وأضاف أن 40 شخصية من دول إسلامية وأوروبية مضافا إلى شخصيات محلية، سيشاركون في الدورة الخامسة لمؤتمر التضامن مع الأطفال والناشئة الفلسطينيين هذا العام.

وأوضح أن المؤتمر سيواصل فعالياته في محاور المقاومة ضد الاحتلال، ونظام الفصل العنصري الصهيوني، ومقاطعة الاحتلال؛ حيث سيطرح خبراء القانون الدولي الأجانب والمحليين وجهات نظرهم لمواجهة جرائم هذا الكيان.

وصرح سبقتي بان تنظيم المؤتمر، سيتم بجهود ومبادرة الاتحاد الدولي للناشئين والشباب المعارضين للاحتلال، وبالتعاون مع جمعية الدفاع عن الشعب الفلسطيني في إيران.

وفي جانب آخر من تصريحه، استدل أن الإحصائيات المتوفرة التي تشير إلى أن الكيان الصهيوني اعتقل منذ العام 2015 حتى الآن أكثر من 9 آلاف طفل وفتى فلسطيني، مبينا أن البعض منهم يقبع لحد اليوم في سجون الكيان الغاصب.

وأضاف أن الإحصائيات تكشف أن الكيان الصهيوني قتل منذ عام 2000 لغاية 2019، مايبلغ 3 آلاف طفل فلسطيني.

واعتبر هذا المسؤول أن فضح جرائم الكيان الصهيوني، واجب إنساني وأخلاقي يثقل عاتق الإعلاميين، والمتوقع من وسائل الإعلام في هذا المضمار هو أن تسترعي أفكار الرأي العام إلى الجرائم والمجازر التي يمارسها العدو الصهيوني في حق الأطفال والناشئين الفلسطينيين.
رقم : 1011926
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الإسلامية: الحكومة أحيت الأمل في قلوب الشعب الإيراني
قائد الثورة الإسلامية: الحكومة أحيت الأمل في قلوب الشعب الإيراني
سلطات آل خليفة تمنع الشيعة من الزيارات الدينية... الأهداف والأسباب
سلطات آل خليفة تمنع الشيعة من الزيارات الدينية... الأهداف والأسباب
30 آب 2022
ما الذي يمكن استنباطه من تصريحات الحوثيّ الأخيرة؟
ما الذي يمكن استنباطه من تصريحات الحوثيّ الأخيرة؟
30 آب 2022
الضفة الغربية تقضّ مضاجع المستوطنين الصهاينة
الضفة الغربية تقضّ مضاجع المستوطنين الصهاينة
30 آب 2022
لبنان ومعضلة اللاجئين السوريين
لبنان ومعضلة اللاجئين السوريين
30 آب 2022
شعلة المقاومة تشتعل في الضفة الغربيّة.. ما الذي أربك ‘‘تل أبيب‘‘؟
شعلة المقاومة تشتعل في الضفة الغربيّة.. ما الذي أربك ‘‘تل أبيب‘‘؟
30 آب 2022
عمليات الإعدام في السعودية تحتل الصدارة
عمليات الإعدام في السعودية تحتل الصدارة
29 آب 2022
أحلام أمريكية جديدة للعراق وسوريا.. ما الذي تخطط له واشنطن؟
أحلام أمريكية جديدة للعراق وسوريا.. ما الذي تخطط له واشنطن؟
29 آب 2022
العدوان الصهيوني على سوريا.. فشل عسكري مستمر ‘‘لتل أبيب‘‘
العدوان الصهيوني على سوريا.. فشل عسكري مستمر ‘‘لتل أبيب‘‘
29 آب 2022
القارة الإفريقيّة وصراع النفوذ الشرقيّ والغربيّ
القارة الإفريقيّة وصراع النفوذ الشرقيّ والغربيّ
29 آب 2022
موقف حزب الله الداخلي والإقليمي في مرآة سيد مقاومة
موقف حزب الله الداخلي والإقليمي في مرآة سيد مقاومة
29 آب 2022
مقاومة شعبية سورية جديدة.. هل ستكون القشة التي ستقصم ظهر الامريكان؟
مقاومة شعبية سورية جديدة.. هل ستكون القشة التي ستقصم ظهر الامريكان؟
27 آب 2022
قائد الثورة الإسلامية يعزي برحيل آية الله محمد علي ناصري
قائد الثورة الإسلامية يعزي برحيل آية الله محمد علي ناصري
27 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سلطات آل خليفة تمنع الشيعة من الزيارات الدينية... الأهداف والأسباب
ما الذي يمكن استنباطه من تصريحات الحوثيّ الأخيرة؟
الضفة الغربية تقضّ مضاجع المستوطنين الصهاينة
لبنان ومعضلة اللاجئين السوريين