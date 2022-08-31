الشيخ الخزعلي يدعو لتشكيل الحكومة العراقية بأسرع وقت

وشكر الشيخ الخزعلي في كلمة له مساء الثلاثاء حول آخر التطورات التي جرت في العراق “كل ابناء الشعب العراقي على ما عانوه خلال الفترة الماضية”، وأكد ان “الحشد الشعبي اثبت مرة أخرى هو صمام الأمان وقام بحفظ الدولة”، وشدد على “ضرورة محاسبة كل من خالف القانون وأشخاص كانت وجوههم مكشوفة قاموا بأطلاق النار على القوات الأمنية”.



واعتبر الشيخ الخزعلي انه “يجب عودة انعقاد البرلمان وتشكيل حكومة وفق السياقات الدستورية”، ورأى ان “الوضع الذي نمر به سيء جدا فالبرلمان معطل والحكومة معطلة”، ولفت الى ان “القائد العام للقوات المسلحة لم يقم بدوره في حفظ الأمن والاستقرار”.