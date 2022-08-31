قتل "عبد الله محمد الحمادة"، موظف في محكمة الكسرة التابعة لـ"قسد" بريف دير الزور الشمالي جراء استهدافه برصاص مجهولين يستقلون دراجة نارية في قرية حمار العلي، فيما لاذ المسلحون بالفرار.