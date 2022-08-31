عملية إطلاق نار تستهدف حافلة للمستوطنين شرق قلقيلية

وذكر موقع "0404" أن مستوطنين سمعوا أصوات طرقات على نوافذ الحافلة خلال سيرها قرب قرية الفندق شرقي قلقيلية معتقدين بأنها حجارة، تبين بعد نزولهم من الحافلة بأنها طلقات نارية.



في حين قال الناطق بلسان جيش الاحتلال إنه "يجري التحقيق في ظروف الحادث".