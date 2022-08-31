وقال حسين في مؤتمر صحفي، إن "قوة مشتركة من استخبارات الحشد الشعبي وعمليات نينوى للحشد الشعبي واللواء 30 بالحشد الشعبي نجحت بنصب كمين امني محكم في منطقة ابو سيف قرب سيطرة العقرب جنوب مدينة الموصل تمكنت على إثره من قتل خمسة دواعش بينهم ما يسمى والي قاطع نينوى بتنظيم داعش الإرهابي المكنى بـ(أبو اكرم)".



واوضح حسين، أن "الكمين تم على مرحلتين، حيث شملت المرحلة الاولى قتل اربعة دواعش ارهابيين وإلقاء القبض على خامس حاول الفرار قبل الاطاحة به بعد نصف ساعة في مكان آخر والذي اعترف على وجود ثلاث مضافات لفلول داعش الارهابي"، مبينا أن "الحشد الشعبي تمكن من قتل والي قاطع نينوى بتنظيم داعش الارهابي في احدى المضافات الثلاث خلال المرحلة الثانية".



وتابع، أن "قوات الحشد الشعبي تمكنت ايضا خلال هذه العملية التي تمت مساء امس الاول الأحد من السيطرة على مضافة لداعش الارهابي حيث كانت الكثير من الاسلحة، فضلا عن الاستحواذ على ستة احزمة ناسفة".



وأكد معاون رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي لشؤون العمليات، أن "هذه العملية هي رسالة لأبناء الشعب العراقي لتؤكد لهم بأن أبناءكم في الحشد الشعبي يعملون ليلا ونهارا وفي مختلف الظروف لحماية الشعب العراقي من خطر الإرهاب وعناصره".