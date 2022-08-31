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الأربعاء 31 آب 2022 ساعة 12:57

قائد الجيش الايراني: بإمكاننا اجراء مناورات جوية مشتركة مع باكستان

قائد الجيش الايراني: بإمكاننا اجراء مناورات جوية مشتركة مع باكستان
وأعرب اللواء "موسوي" للضيف الباكستاني عن مواساته لضحايا السيول التي اجتاحت بلاده مؤخرا وقدم تعازيه الى الشعب الباكستاني، مؤكدا أن شعور الشعب الايراني ازاء شقيقه أبعد من أواصر الجوار حيث أنه شعور الاخوة التي تمتد جذورها الى عوامل تاريخية وثقافية عميقة للغاية.

ووصف الاجتماع الذي عقده مع الوفد العسكري الباكستاني بأنه كان جيدا للغاية، مشيرا الى المواضيع التي تناولها الجانبان الايراني والباكستاني التي شملت القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل تبادل الزيارات العلمية والتقنية والتعليمية واقامة المناورات العسكرية المشتركة.

وقال القائد العام للجيش الايراني: ان بإمكان طهران واسلام آباد تعزيز علاقاتهما العسكرية من خلال المناورات التي جرت حتى الآن في البحر أن تجري في مجال الجو أيضا.
وشدد المسؤول الايراني على أن نظام الهيمنة لايرغب بأن تشهد دول مستقلة مثلنا التقدم والتطور، لذا فإنه يحاول ومن خلال مختلف وسائل المكر والحيل اخضاعنا للتبعية التي يريدها.

بدوره أعرب الضيف الباكستاني عن بالغ شكره لاستضافته والوفد المرافق له وقال: كما تفضلتم فإن الشعور بين الشعبين الايراني والباكستاني هو شعور اخوي بين شعبين وتمتد جذور هذه الاواصر الى التاريخ المشترك لكلا البلدين.

وتابع قائلا: نشاهد في الوقت الحاضر حروبا معقدة وحديثة ولذا فنحن بحاجة الى المزيد من تقارب قواتنا المسلحة وخاصة سلاح الجو في كلا الجيشين، ونحن على استعداد لرفع مستوى التعاون العسكري مع ايران في مجال تبادل الطلبة في العلوم العسكرية ومختلف المجالات العلمية والتقنية.
رقم : 1012026
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