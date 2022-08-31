طالبان تحتفل بذكرى انسحاب أمريكا بالألعاب النارية

وأضاءت الألعاب النارية سماء العاصمة كابول، وأطلقت العيارات النارية في الهواء في مناطق عديدة، مساء الثلاثاء، احتفالا بالذكرى الأولى لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.



وأعلنت وزارة العمل في حكومة طالبان، اليوم الأربعاء عطلة رسمية بهذه المناسبة.



وانسحبت، القوات الأمريكية وحليفتها الأجنبية، في 30 آب/ أغسطس 2021.



وقال رئيس الوزراء الملا محمد حسن آخند، الأربعاء، خلال مراسم الاحتفال: "جميع المشاكل لا بد أن تحل عن طريق التفاوض، لا أن تختلق الأعذار لإيجاد المشاكل، والإمارة الإسلامية مستعدة للتفاوض معهم".