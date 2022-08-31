الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 31 آب 2022 ساعة 14:39

الشيخ قبلان: نعم للمقاومة كدرع إستراتيجي بيوم إمام المقاومة ومؤسّسها

الشيخ قبلان: نعم للمقاومة كدرع إستراتيجي بيوم إمام المقاومة ومؤسّسها
وقال : سيبقى شعب لبنان بوصلة مسيرتنا الوطنية والأخلاقية بعيداً عن اللون الطائفي والعصبية السياسية وسط كارثة تطحن وجود لبنان بكل قطاعاته وهياكله توازياً مع مشروع خبيث جداً تقوده مفوضية اللاجئين لاستبدال "أجيال لبنان"، لذلك الحذر الحذر من ضياع لبنان ولعبة الديمغرافيا، الحذر الحذر من لغة الحقد والطائفية ومشاريع الكيانات الذاتية لأن الحرب الأهلية دمار شامل، كما أنّ مدخنة الفساد السياسي تمرّ بالدكتاتورية الطائفية ومزارعها، ولبنان بشعبهِ ثم بنخبته وهو وطن وليس شركةً بالتراضي، والسياسة التي تربح أسواق الأغنياء وتخسر أكواخ الفقراء أشبه بمغارة "علي بابا"، وما دام وثن الطائفية أساساً للهوية الدستورية سيبقى لبنان مسلخاً للذبح والفساد، وحين تصبح هموم المسيحي والمسلم واحدة عندها يقوم لبنان، والإنتفاضة السياسية تبدأ بكسر هيكل الطائفية لصالح طائفة لبنان.

وأوضح في بيان له اليوم الاربعاء ، أنه وبيوم الإمام الصدر الأليم لا بد من القول: نعم للمسيحي كتوأم شراكة مع المسلم، نعم للمواطنة كأساس لمشروع الدولة ونظامها، نعم للمقاومة كدرع استراتيجي بيوم إمام المقاومة ومؤسّسها، نعم للذخيرة الإستراتيجية التي تشكّلها حركة أمل وحزب الله وباقي مكونات لبنان الوطنية، نعم للشراكة التاريخية بين جبل كسروان وجبل عامل وجبل الموحّدين الدروز والعاصمة بيروت، نعم للكنيسة والجامع، نعم لبقر بطن الفراغ، نعم للتمرّد على دكتاتوريات الغرب المستبدّة، نعم للحرب إذا توقّف استخراج نفط لبنان السيادي على الحرب، نعم للخيار الشرقي الإنقاذي لأنّ التعويل على الغرب انتحار"، لافتًا إلى "وختاماً أقول للإمام الصدر: يا إمام المحرومين والمعذبين تبقى أنت والعين عليك سوى أنّ لبنانك اليوم يعاني من الخناجر القريبة أكثر ممّا يعاني من مخالب أسوأ حصار دولي إقليمي تقوده واشنطن وكثير من الأقنعة التي تنطق الشهادتين.
رقم : 1012045
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مفاوضات عمّان اليمنية.. جولة جديدة تنتكس
مفاوضات عمّان اليمنية.. جولة جديدة تنتكس
الخلاف الحدودي والسيناريو الأمريكي الجديد لخلق أزمة في لبنان
الخلاف الحدودي والسيناريو الأمريكي الجديد لخلق أزمة في لبنان
31 آب 2022
الولايات المتحدة وسوريا.. محاولة لكسر الشعب السوري
الولايات المتحدة وسوريا.. محاولة لكسر الشعب السوري
31 آب 2022
اليمن.. تهديد عسكري للكيان الصهيوني
اليمن.. تهديد عسكري للكيان الصهيوني
31 آب 2022
العراق ينجو من الفتنة والصدر يضع الكرة في ملعب القوى السياسية
العراق ينجو من الفتنة والصدر يضع الكرة في ملعب القوى السياسية
31 آب 2022
قائد الثورة الإسلامية: الحكومة أحيت الأمل في قلوب الشعب الإيراني
قائد الثورة الإسلامية: الحكومة أحيت الأمل في قلوب الشعب الإيراني
30 آب 2022
سلطات آل خليفة تمنع الشيعة من الزيارات الدينية... الأهداف والأسباب
سلطات آل خليفة تمنع الشيعة من الزيارات الدينية... الأهداف والأسباب
30 آب 2022
ما الذي يمكن استنباطه من تصريحات الحوثيّ الأخيرة؟
ما الذي يمكن استنباطه من تصريحات الحوثيّ الأخيرة؟
30 آب 2022
الضفة الغربية تقضّ مضاجع المستوطنين الصهاينة
الضفة الغربية تقضّ مضاجع المستوطنين الصهاينة
30 آب 2022
لبنان ومعضلة اللاجئين السوريين
لبنان ومعضلة اللاجئين السوريين
30 آب 2022
شعلة المقاومة تشتعل في الضفة الغربيّة.. ما الذي أربك ‘‘تل أبيب‘‘؟
شعلة المقاومة تشتعل في الضفة الغربيّة.. ما الذي أربك ‘‘تل أبيب‘‘؟
30 آب 2022
عمليات الإعدام في السعودية تحتل الصدارة
عمليات الإعدام في السعودية تحتل الصدارة
29 آب 2022
أحلام أمريكية جديدة للعراق وسوريا.. ما الذي تخطط له واشنطن؟
أحلام أمريكية جديدة للعراق وسوريا.. ما الذي تخطط له واشنطن؟
29 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سلطات آل خليفة تمنع الشيعة من الزيارات الدينية... الأهداف والأسباب
ما الذي يمكن استنباطه من تصريحات الحوثيّ الأخيرة؟
الضفة الغربية تقضّ مضاجع المستوطنين الصهاينة
لبنان ومعضلة اللاجئين السوريين