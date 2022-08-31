الاركان الايرانية: دفاعاتنا الجوية جاهزة للرد السريع والحازم على اي تهديد

جاء ذلك في بيان اصدره رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية الايرانية اللواء محمد باقري اليوم الاربعاء مهنئا بـ"يوم الدفاع الجوي" الذي يصادف غدا وقال: ابارك واهنئ القادة والمدراء والكوادر المجاهدين في الشبكة الشاملة والمطمئنة للدفاع الجوي في البلاد الذين هم مبعث الامن والفخر للشعب الايراني والقوات المسلحة، بحلول "يوم الدفاع الجوي".



واضاف: نشكر الباري تعالى أن الدفاع الجوي بمكانته ودوره الاستراتيجي والحاسم في القوات المسلحة وشبكة الدفاع في البلاد، استطاع بذكاء ويقظة حماية أمن سماء إيران الإسلامية وان يكون جاهزا للرد بسرعة وحزم على التهديدات والأخطار الموجهة لاجواء الوطن الإسلامي، كرمز من رموز قدرات الجمهورية الإسلامية الرادعة.



وتابع اللواء باقري: إن شجاعة وصلابة الحماة والمدافعين الشوامخ عن اجواء البلاد ، الذين خلقوا سدا منيعا امام اعداء الوطن الاسلامي العزيز بيقظتهم النافذة ومنقطعة النظير والإبداع والابتكار وتحديث المعدات والتكتيكات ومزجها بالإيمان والثقة بالله، هي للشعب الايراني العظيم مصدر طمانينة وفخر ولاعداء الثورة والجمهورية الاسلامية مصدر هلع ويأس واحباط.



وبارك رئيس الاركان العامة بمناسبة "يوم الدفاع الجوي" وثمن البطولات والجهود الدؤوبة والحضور المستمر للرجال البواسل للدفاع الجوي في جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية والحرس الثوري الإسلامي ، وخاصة قيادة وكوادر مقر "خاتم الأنبياء (ص)" للدفاع الجوي، وأعرب عن سروره لسيطرتهم الاستخبارية واستعداداتهم الشاملة لمواجهة التهديدات المتصورة بنجاح، داعيا الباري تعالى لهم بالنجاح في تنفيذ المهام الحساسة والاستراتيجية بموجب تدابير واوامر قائد الثورة الاسلامية القائد العام للقوات المسلحة الامام الخامنئي العزيز (مد ظله العالي).