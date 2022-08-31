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الأربعاء 31 آب 2022 ساعة 14:58
استهداف عجلة أمنية للحشد الشعبي في بغداد
وقال المصدر لـ السومرية نيوز ، إن "عبوة ناسفة استهدفت عجلة تابعة للحشد الشعبي ضمن قضاء الطارمية شمالي بغداد".
وأضاف، أن "الانفجار اودى بحياة منتسب واصابة ثلاثة اخرين بجروح مختلفة".
مصدر :
السومرية نيوز
رقم :
1012053
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