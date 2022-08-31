استهداف عجلة أمنية للحشد الشعبي في بغداد

اسلام تايمز (العراق) - افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت عجلة امنية تابعة للحشد الشعبي في العاصمة العراقية بغداد، فيما كشف عن الحصيلة الاولية للانفجار.