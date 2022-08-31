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الأربعاء 31 آب 2022 ساعة 15:50

جيش الإحتلال يعلن مقتل أحد جنوده خلال مناورات عسكرية

جيش الإحتلال يعلن مقتل أحد جنوده خلال مناورات عسكرية
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه “قتل جندي الليلة الماضية، بعد إصابته خلال مناورة دبابات في شمال البلاد.. أصيب الجندي إصابة بالغة في رأسه، وبعد محاولات وجهود لإنعاشه، أعلن عن وفاته”.

وأوضح أن “قائد المنطقة الشمالية اللواء أمير برعام أجرى تحقيقا أوليا في هذه النقطة الليلة الماضية”، مضيفا أنه “كجزء من التحقيق الأولي، قام رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي بتعيين المقدم شاؤول إسرائيلي قائد اللواء [205] كرئيس لفريق الخبراء الذي سيحقق في الظروف التي أدت إلى الحادث المؤسف بالتعاون مع كبير ضباط المدرعات في القوات البرية”.

وتنفذ أمريكا و"إسرائيل" سويا عددا من المناورات المشتركة سرا وعلانية.
مصدر : وكالات
رقم : 1012072
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