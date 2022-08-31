بري: من يراهن على خلاف بين حركة أمل وحزب الله هو واهم

واتت تصريحات بري في كلمة القاها في مراسم الذكرى السنوية لتغييب الامام موسى الصدر
بري: جريمة اختطاف الامام الصدر جرت على أيدي النظام الليبي البائد
بري: فلول النظام الليبي البائد لم يؤكدوا وفاة الامام موسى الصدر
بري: تغييب الامام الصدر تهديد للبنان والسلطة الليبية الحالية متواطئة في الجريمة لعدم تعاونها
بري: نجدد التأكيد نعتبر ان كل متر مكعب من الغاز المستخرج مغتصب
بري: موقفنا واحد من ترسيم الحدود
بري: لسنا دعاة حرب ولكن اذا فرضت علينا فقادرون على الدفاع
بري: لا تراهنوا على الخلاف بين حزب الله وأمل وكلنا واحد
بري: اننا وحزب الله أشداء على الكفار رحماء بينهم
بري: الهدف من التسويف في مفاوضات تسوية الحدود مصادرة حقوقنا
بري: لبنان يمر باسوأ وأخطر مرحلة في تاريخه
بري: لبنان ليس بخير ابدا ويمر باسوأ وأخطر مرحلة في تاريخه
بري: لو نفذت القوانين لما كان لبنان بوضعه الحالي
بري: أؤكد أن على عاتق المجلس النيابي الحالي مهمة إنقاذ لبنان
بري: إنجاز كافة قوانين الإصلاح سيتم تحت سقف الدستور
بري: لبنان جمهورية ديمقراطية والمجلس النيابي هو للشعب ومسؤوليته اختيار رئيس الجمهورية
بري: كلبنانيين سنقترع للشخصية التي تعتقد أن وجود "إسرائيل" هو كيان يهدد أمن لبنان