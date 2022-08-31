الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 31 آب 2022 ساعة 19:33

إطلاق أضخم مشروع لزيادة أعداد الجالية اليهودية في السعودية

إطلاق أضخم مشروع لزيادة أعداد الجالية اليهودية في السعودية
وذكرت وكالة Yent News العبرية، أن الحاخام هرتسوغ يسعى إلى الاستجابة للاحتياجات الدينية لليهود الذين يأتون إلى السعودية، حيث يقف وراء تأسيس “منزل حاباد” الديني.

وأوضحت أن الحاخام هرتسوغ قسم وقته بين الرياض وتل ابيب، ومنذ عام بدأ العمل بشكل عملي في هذا المشروع.

وصرح الحاخام هرتسوغ “تخطط كامل أسرتي للانتقال إلى المملكة، مع زوجتي وأطفالنا الثمانية، لنكون هناك ونستجيب لجميع الاحتياجات اليهودية، وبالطبع لنكون نوراً للأمم”.

يأتي ذلك فيما أظهر استطلاع معهد Washington Institute الأمريكي للدراسات أن أكثر من 83% من السعوديين يرفضون التطبيع وإقامة علاقات مع "إسرائيل" في أكبر دليل على فشل سياسات ولي العهد محمد بن سلمان للترويج للتطبيع التدريجي.

ويروج الإعلام العبري لخطوات التطبيع مهما كانت صغيرة مع السعودية، وتسهب في هذا السياق في الحديث عن صفقات جديدة قد تبرمها "إسرائيل" بوساطة أميركية، بما في ذلك مع السعودية، والتلويح لاحتمالات وضع أسس لتحالف أمني دفاعي إقليمي.
مصدر : وكالات
رقم : 1012103
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مفاوضات عمّان اليمنية.. جولة جديدة تنتكس
مفاوضات عمّان اليمنية.. جولة جديدة تنتكس
الخلاف الحدودي والسيناريو الأمريكي الجديد لخلق أزمة في لبنان
الخلاف الحدودي والسيناريو الأمريكي الجديد لخلق أزمة في لبنان
31 آب 2022
الولايات المتحدة وسوريا.. محاولة لكسر الشعب السوري
الولايات المتحدة وسوريا.. محاولة لكسر الشعب السوري
31 آب 2022
اليمن.. تهديد عسكري للكيان الصهيوني
اليمن.. تهديد عسكري للكيان الصهيوني
31 آب 2022
العراق ينجو من الفتنة والصدر يضع الكرة في ملعب القوى السياسية
العراق ينجو من الفتنة والصدر يضع الكرة في ملعب القوى السياسية
31 آب 2022
قائد الثورة الإسلامية: الحكومة أحيت الأمل في قلوب الشعب الإيراني
قائد الثورة الإسلامية: الحكومة أحيت الأمل في قلوب الشعب الإيراني
30 آب 2022
سلطات آل خليفة تمنع الشيعة من الزيارات الدينية... الأهداف والأسباب
سلطات آل خليفة تمنع الشيعة من الزيارات الدينية... الأهداف والأسباب
30 آب 2022
ما الذي يمكن استنباطه من تصريحات الحوثيّ الأخيرة؟
ما الذي يمكن استنباطه من تصريحات الحوثيّ الأخيرة؟
30 آب 2022
الضفة الغربية تقضّ مضاجع المستوطنين الصهاينة
الضفة الغربية تقضّ مضاجع المستوطنين الصهاينة
30 آب 2022
لبنان ومعضلة اللاجئين السوريين
لبنان ومعضلة اللاجئين السوريين
30 آب 2022
شعلة المقاومة تشتعل في الضفة الغربيّة.. ما الذي أربك ‘‘تل أبيب‘‘؟
شعلة المقاومة تشتعل في الضفة الغربيّة.. ما الذي أربك ‘‘تل أبيب‘‘؟
30 آب 2022
عمليات الإعدام في السعودية تحتل الصدارة
عمليات الإعدام في السعودية تحتل الصدارة
29 آب 2022
أحلام أمريكية جديدة للعراق وسوريا.. ما الذي تخطط له واشنطن؟
أحلام أمريكية جديدة للعراق وسوريا.. ما الذي تخطط له واشنطن؟
29 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سلطات آل خليفة تمنع الشيعة من الزيارات الدينية... الأهداف والأسباب
ما الذي يمكن استنباطه من تصريحات الحوثيّ الأخيرة؟
الضفة الغربية تقضّ مضاجع المستوطنين الصهاينة
لبنان ومعضلة اللاجئين السوريين