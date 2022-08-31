‘‘نورة القحطاني‘‘ ضحية جديدة من ضحايا ابن سلمان

وقضت محكمة الاستئناف الجزائية في الرياض المتخصصة في جرائم الإرهاب بسجن نورة بنت سعيد القحطاني البالغة 45 عاما بتهم 'السعي لزعزعة النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية والإخلال بتماسك المجتمع ونظامه العام عبر الشبكة العنكبوتية.



وحوكمت القحطاني، التي لا يعرف الكثير عنها بعد، بموجب قانون مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله بعد توقيفها في تموز/يوليو 2021.



انها الدكتورة نورة بنت سعيد القحطاني، والتي تدرس لطلابها في جامعة الملك سعود ، وذكرت العديد من المواقع وصفحات التواصل انه قد حكم عليها من السلطات السعودية بالسجن 45 عاما بسبب تغريدة على تويتر .



فهي أكاديمية بكلية الآداب KSU ، كاتبة في المجلة الثقافية بجريدة الجزيرة ، واليكم حقيقة حكم محكمة الاستئناف في السعودية بالحكم على نورة القحطاني بخمسة واربعون عام سجن بسبب منشورات روجتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وليس هذا اول حكم بحق ناشطة على خلفية تغريدات عبر “تويتر” حيث تحاكم المملكة كل من تسول له نفسة المساس بالوطن ، وتوقع به اقصى عقوبة ليكون عبرة لغيرة من المدونين والنشطاء.



وذكرت العديد من المصادر أن القحطاني ليس لديها حساباً على تويتر باسمها، ولاكنها تستخدم حساباً باسم مستعار للتعليق بشكل ساخر أو انتقادي، وذلك لتوجية النقد لموروث الشعب السعودي.



ودرت القحطاني على الخبر بقولها كلها أخبار كاذبة وإعلام يزيف الحقائق ويخدع الشعوب والأمثلة كثيرة والتاريخ يحتفظ بها، لذلك الواعي لا يسلم عقله للإعلام ويبحث عن الحقيقة، واضافت السعودية بلد العدل والإحسان للقريب والبعيد.



ويأتي الحكم الجديد بعد أسابيع قليلة من الحكم بسجن طالبة الدكتوراه سلمى الشهاب البالغة 34 عاما لإدانتها في الاستئناف بتهم 'تقديم الإعانة' لمعارضين يسعون لزعزعة استقرار الدولة بسبب تغريدات وإعادة تغريدات على موقع تويتر.



واعتُقلت الشهاب الأم لطفلين التي تدرس الدكتوراه بمنحة من جامعة الأميرة نورة السعودية في مجال طب الأسنان في جامعة ليدز في انكلترا عندما كانت في إجازة في السعودية في كانون الثاني/يناير 2021.



وكثّفت السعودية من حملتها ضد النشطاء بعد شهر من زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الى السعودية ومشاركته في قمة جدة.



وكان قد امتنع بايدن عن التواصل لأكثر من عام ونصف مع ولي العهد محمد بن سلمان بسبب قضية مقتل خاشقجي وتداعياتها، لكنّ الحرب في اوكرانيا وما سببته من ارتفاع قياسي في أسعار النفط دفعت بايدن لتغليب المصالح على المبادئ التي كان ينادي بها قبل وصوله الى سدة الرئاسة.



وكان قد أعلن تحالف يضم 30 منظمة دولية لحقوق الإنسان عن جهد للضغط على السعودية للإفراج عن الناشطة سلمى الشهاب.



وأكد التحالف أن محاكمتها تمثل تصعيداً إضافياً في حملة القمع ضد حرية التعبير. ودعا إلى الإفراج الفوري عن سلمى الشهاب وكافة المعتقلين السياسيين في السعودية.



وقال مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة “UN” إنه يشعر بالفزع من الحكم القاسي على الشهاب الذي قضت ضدها بأكبر مدة سجن ضد امرأة بتاريخ المملكة.



وذكر المكتب في بيان أن اعتقال سلمى جاء على خلفية تغريداتها وإعادة التغريدات حول القضايا السياسية وحقوق الإنسان في السعودية.



وحث السلطات السعودية على إلغاء إدانة الشهاب والإفراج عنها فوراً ودون قيد أو شرط، واضعًا شعار “النشطاء ليسوا إرهابيون”.



وكشفت مؤسسة مبادرة الحرية الأمريكية عن وثائق جديدة لمحاكمة الشهاب؛ تؤكد تعرضها لانتهاكات وتهديدات ومضايقات طائفية أثناء الاحتجاز داخل سجون السعودية.



وقالت المؤسسة في بيان إن وثائق المحكمة تتضمن تفاصيل جديدة مقلقة تسلط الضوء على تصاعد حملة ولي العهد محمد بن سلمان لقمع المعارضة داخل المملكة.



وذكرت أن الوثائق تظهر احتجاز الشهاب بحبس انفرادي، وتعرضها لتهديدات ومضايقات للإدلاء بأقوال كاذبة أو إبداء اعترافات بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين.



وأشارت إلى أنه أثناء احتجازها حرمت من زيارات عائلتها، وحرمت من تمثيل محامٍ لها.



وقالت إنه أثناء اعتقال سلمى جرى استجوابها من 5 ضباط مختلفين؛ إثر نشرها على تويتر لدعم الناشطة لجين الهذلول، ومشاهدتها للمعارض عمر بن عبدالعزيز بيوتيوب.



وأشارت الوثائق -وفق ما قالت المؤسسة- إلى أنه هددها الضباط بالعنف، وضايقوها لفظيًا، ووجهوا إهانات لوالدتها.



وخلال المحاكمة؛ سلمى الشهاب ذكرت للقاضي أنه تم حبسها بزنزانة انفرادية 285 يوماً، وأعربت عن حاجتها للعودة لطفليها، لأن كليهما من ذوي الاحتياجات الخاصة.



فيما قالت وكالة “يورو نيوز” الأوروبية إن الحكم القاس ضد الشهاب استهزاء بالعدالة، ورسالة تهديدات وترهيب من ولي العهد محمد بن سلمان للمنتقدين.



وذكرت الوكالة الشهيرة في تقرير لها أن الحكم ضد الشهاب يشكل سابقة خطيرة للناشطات في المملكة الخليجية. وأشارت إلى أنهن يتعرضن بالفعل لحملات اعتقال غير مسبوقة، وتعذيب شديد، وتحرش جنسي.