الصفحة الرئيسية
0
الخميس 1 أيلول 2022 ساعة 08:02

العراق.. أول تعليق من عمار الحكيم على أحداث المنطقة الخضراء

العراق.. أول تعليق من عمار الحكيم على أحداث المنطقة الخضراء
ويعد ذلك أول تعليق لعمار الحكيم على الأحداث الدامية التي شهدتها المنطقة الخضراء وسط بغداد، وراح ضحيتها أكثر من 20 قتيلا ومئات المصابين.

وأضاف الحكيم، أن البلاد شهدت الأيام الماضية أحداثا مؤسفة سالت خلالها دماء عزيزة. مشيرا إلى أن ذلك يتطلب بناء الدولة القوية العادلة.

وشدد زعيم تيار الحكمة على أن الدولة القوية العادلة هي الضمانة الوحيدة لعدم تكرار ما حصل أو سيحصل من خطوب ومطبات تكلف شعبنا مزيدا من المحن والمآسي.

وشهد العراق الاثنين الماضي اشتباكات دامية راح ضحيتها أكثر من 20 قتيلا، وعدد كبير من المصابين، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عددا من المقار الحكومية في بغداد، فور إعلان زعيم التيار، مقتدى الصدر اعتزال العمل السياسي.

وأمس انسحب أنصار الصدر من الشارع امتثالا لتوجيهات زعيم التيار، الذي انتقد العنف الذي تخلل الاحتجاجات.

وجاء قرار الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، باعتزال العمل السياسي، بعد أشهر من الصراع الذي خاضه التيار ضد الإطار التنسيقي "الذي يضم أحزاب وقوى شيعية"، من أجل تشكيل حكومة أغلبية، بعد فوز التيار الصدري بالأغلبية في البرلمان.

كما يطالب التيار الصدري بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة.
مصدر : وكالات
رقم : 1012172
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كيف كشف الإعلام العبريّ نهاية "إسرائيل" ووحشيّتها؟
كيف كشف الإعلام العبريّ نهاية "إسرائيل" ووحشيّتها؟
ملك البحرين يزور ماكرون.. هل أُصيبت باريس بالزهايمر؟
ملك البحرين يزور ماكرون.. هل أُصيبت باريس بالزهايمر؟
1 أيلول 2022
مهمة “فؤاد حسين” الخاصة في طهران
مهمة “فؤاد حسين” الخاصة في طهران
1 أيلول 2022
تمرد الصدر على مرجعيته
تمرد الصدر على مرجعيته
1 أيلول 2022
مفاوضات عمّان اليمنية.. جولة جديدة تنتكس
مفاوضات عمّان اليمنية.. جولة جديدة تنتكس
31 آب 2022
الخلاف الحدودي والسيناريو الأمريكي الجديد لخلق أزمة في لبنان
الخلاف الحدودي والسيناريو الأمريكي الجديد لخلق أزمة في لبنان
31 آب 2022
الولايات المتحدة وسوريا.. محاولة لكسر الشعب السوري
الولايات المتحدة وسوريا.. محاولة لكسر الشعب السوري
31 آب 2022
اليمن.. تهديد عسكري للكيان الصهيوني
اليمن.. تهديد عسكري للكيان الصهيوني
31 آب 2022
العراق ينجو من الفتنة والصدر يضع الكرة في ملعب القوى السياسية
العراق ينجو من الفتنة والصدر يضع الكرة في ملعب القوى السياسية
31 آب 2022
قائد الثورة الإسلامية: الحكومة أحيت الأمل في قلوب الشعب الإيراني
قائد الثورة الإسلامية: الحكومة أحيت الأمل في قلوب الشعب الإيراني
30 آب 2022
سلطات آل خليفة تمنع الشيعة من الزيارات الدينية... الأهداف والأسباب
سلطات آل خليفة تمنع الشيعة من الزيارات الدينية... الأهداف والأسباب
30 آب 2022
ما الذي يمكن استنباطه من تصريحات الحوثيّ الأخيرة؟
ما الذي يمكن استنباطه من تصريحات الحوثيّ الأخيرة؟
30 آب 2022
الضفة الغربية تقضّ مضاجع المستوطنين الصهاينة
الضفة الغربية تقضّ مضاجع المستوطنين الصهاينة
30 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سلطات آل خليفة تمنع الشيعة من الزيارات الدينية... الأهداف والأسباب
ما الذي يمكن استنباطه من تصريحات الحوثيّ الأخيرة؟
الضفة الغربية تقضّ مضاجع المستوطنين الصهاينة
لبنان ومعضلة اللاجئين السوريين