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الخميس 1 أيلول 2022 ساعة 10:41

تسجيل 142 خرقا للهدنة ترتكبها قوى العدوان خلال 24 ساعة الماضية

تسجيل 142 خرقا للهدنة ترتكبها قوى العدوان خلال 24 ساعة الماضية
وأوضح مصدر عسكري مساء امس الاربعاء، أن خروقات العدوان تمثلت في 31 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الحديدة، الضالع، وجبهات الحدود.

وأشار المصدر إلى أنه تم رصد خرق باستحداث تحصينات لمرتزقة العدوان في شمال غرب حيس بمحافظة الحديدة.

وذكر المصدر أنه تسجيل خرق بقصف صاروخي لمرتزقة العدوان باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية شرق حيس بمحافظة الحديدة، وخرق آخر بتجمعات عسكرية لآليات وعناصر من المرتزقة في منطقة الجربين في جبل حبشي بمحافظة تعز.

وأكد المصدر تسجيل 89 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الحديدة وجبهات الحدود.

وأفاد المصدر برصد 19 خرقاً بقصف مدفعي لمرتزقة العدوان، على محافظات مأرب، حجة، صعدة، الحديدة، وجبهات ما وراء الحدود، حيث استهدف مرتزقة العدوان بقصف مدفعي مكثف مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي والروضة وملعاء بمحافظة مأرب.

كما استهدف قصف مدفعي مواقع الجيش واللجان في غرب حرض وبني حسن والمزرق بمحافظة حجة وفي رازح والمدافن والملاحيظ بمحافظة صعدة.

وبين المصدر أن قصفاً مدفعياً مكثفاً لمرتزقة العدوان استهدف مواقع الجيش واللجان في شمال وشمال غرب وشمال شرق حيس بمحافظة الحديدة وباتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في مقبنة بمحافظة تعز، وكذا في جبل العمدة بنجران وفي الصباية بوادي جارة بجيزان.

يذكر أن عدد خروقات قوى العدوان منذ بدء الهدنة الإنسانية والعسكرية بلغت 29 ألفاً و12 خرقاً.
مصدر : وكالات
رقم : 1012204
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