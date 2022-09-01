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الخميس 1 أيلول 2022 ساعة 12:17

قائد الحرس الثوري: جاهزون للرد على التهديدات بأي مستوى كانت

قائد الحرس الثوري: جاهزون للرد على التهديدات بأي مستوى كانت
جاء ذلك في كلمة للواء " حسين سلامي" لدى زيارته لمعرض الدفاع الجوي والحرب الالكترونية التابع لوزارة الدفاع الايرانية اليوم الخميس.

وأشار سلامي الى المنجزات المعروضة المتعلقة بالحرب الالكترونية والمسيرات وصواريخ كروز، معتبرا أن الانجازات المحققة على الصعيد الدفاعي مقتدرة وفاخرة ورادعة، وتتماشي مع واقع التطور التقني العالمي وشل اجراءات العدو في مجال الدفاع الجوي.

وأستطرد قائد الحرس أنه كان من الضروري ازاء قدرات وسرعة التكنولوجيا العالمية، أن يتم تعزيز منظومات الدفاع الجوي المحلية وتقليص فارقها التاريخي مع الدول المتقدمة.

وأضاف أن القوات المسلحة الايرانية وعلى كافة المستويات الدفاعية منها المتربطة بالحرب الالكترونية التي تعد تقنية متطورة وذات مستوى عال، قد حققت انجازات حاسمة بهذا المجال.

وشدد اللواء سلامي أن الشباب الايرانيون تمكنوا رغم كل القيود والحظر وعدم الالتزام بالتعهدات والعراقيل الذي صنعها الاجانب، أن يتوصلون الى قدرات مناسبة وتبعث على الفخر.

وأعتبر أن العلوم والتقنيات المحلية تمثل الانتاج الذاتي المتطور والمتنامي، ليتحقق بذلك القدرة المؤثرة والرداعة الوحيدة، منشاؤها وطنيا محليا.

وأستطرد أن اليوم بعض القوى العالمية على عكس السابق، يرغبون بشراء معدات عسكرية ودفاعية من الجمهورية الاسلامية، وعمليا هذا الامر قد تحقق ويتم استخدام هذه المعدات والتدرب عليها فعلا.
رقم : 1012216
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