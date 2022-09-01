الصفحة الرئيسية
0
الخميس 1 أيلول 2022 ساعة 14:40

هنية: المقاومة الفلسطينية مستعدة لخوض المعارك دفاعًا عن الأسرى

هنية: المقاومة الفلسطينية مستعدة لخوض المعارك دفاعًا عن الأسرى
وأوضح في مؤتمر صحفي بمدينة إسطنبول التركية، اليوم الخميس (1-9)، حول تطورات أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، أن قضية الأسرى "وطنية بامتياز، وليست فصائلية أو تنظيمية أو حزبية"

وأضاف هنية أن "الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده يتفاعل ويتضامن مع الأسرى، لأن قضيتهم جامعة وموحّدة لجميع الفلسطينيين".

ورأى أن الحركة الأسيرة "كانت وما زالت واحدة من عناصر التماسك الداخلي"، متابعًا: "نحن كفلسطينيين متوحدون خلف أسرانا ومعاركهم التي يخوضونها، وكل قراراتهم التي يتخذونها لانتزاع حقوقهم".

ولفت إلى أن "قضية الأسرى كما المسرى، واحدة من إفرازات الصراع مع الاحتلال، وهي تعبير واضح عن وحشيته وساديته؛ حيث يلقي بعشرات الألوف داخل السجون والمعتقلات منذ احتلال فلسطين"، مردفًا أنها "قضية تكشف طبيعة الوجه القبيح للاحتلال، وتعبر في الوقت ذاته عن عظمة الشعب الفلسطيني، وصموده وقدرته على التضحية".

وأوضح هنية أن "تحرير الأسرى يندرج تحت شمولية المقاومة ومعاركها مع الاحتلال"، مشيرًا إلى أن "فصائل المقاومة سجلت في كل محطات المواجهة إصرارها على أسر جنود إسرائيليين، من أجل تحرير الأسرى والوصول إلى صفقات تبادل".

وشدد على أن "موضوع الأسرى على رأس أولوياتنا واهتماماتنا، بل إن تحرير الأسرى هو بند ثابت عند قيادة حركة حماس في كل اجتماعاتها".

ووجّه هنية نداءً لكل أبناء الشعب الفلسطيني، والأمة العربية والإسلامية، أن يقفوا وقفة جادة وقوية وواضحة، دعمًا وإسنادًا لخطوات الأسرى في سجون الاحتلال، مضيفًا أن "على جميع مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية، أن تكون على أعلى درجات الجهوزية تحضيرًا للتطورات".

وتابع: "نحن لا نساوم على أسرانا وكرامتهم وإنسانيتهم، ولا نقبل باستمرار استفراد إدارة سجون الاحتلال بالحركة الأسيرة، ومنعهم من التمتع بحقوقهم الإنسانية".

ودعا هنية جميع المؤسسات الدولية إلى الوقوف عند مسؤولياتها تجاه الأسرى، مشددًا على أن عليها "تحمّل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية والقيمية، لوضع حد لهذه المأساة التي يتعرض لها أسرانا في سجون الاحتلال".

وبدأ الأسرى تنفيذ خطوات تصعيدية في السجون، على أن تكون أيامها المركزية يومي الاثنين والأربعاء، ومن المفترض أن تختتم الخطوات بإضراب عن الطعام، يبدأون خوضه اليوم الخميس، لإجبار الاحتلال على تحسين ظروف اعتقالهم.

يأتي ذلك في سياق خطوات احتجاجية أقرتها لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى، بعد تنصل سلطات الاحتلال من الاتفاق والتفاهمات التي جرت مع قادة الحركة الأسيرة في آذار/مارس الماضي، والمتعلقة بإزالة عقوبات مفروضة عليهم.

واستندت خطوات الأسرى على مسار "العصيان والتمرد" على قوانين إدارة السجون، وذلك بالامتناع عن الخروج إلى ما يسمى "بالفحص الأمني"، وإرجاع وجبات الطعام، بالإضافة إلى ارتداء الزي البني (الشاباص)، وإغلاق الأقسام، وحل الهيئات التنظيمية.

وبلغ العدد الإجمالي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال حتى نهاية تموز/يوليو 2022، نحو أربعة آلاف و550 أسيرًا، من بينهم 27 أسيرة، و175 طفلاً، ونحو 670 معتقلاً إداريًّا، وفق مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى.
مصدر : وكالات
رقم : 1012233
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
رئيسي: العدالة مفقودة اليوم على الصعيد الانساني
رئيسي: العدالة مفقودة اليوم على الصعيد الانساني
كيف كشف الإعلام العبريّ نهاية "إسرائيل" ووحشيّتها؟
كيف كشف الإعلام العبريّ نهاية "إسرائيل" ووحشيّتها؟
1 أيلول 2022
ملك البحرين يزور ماكرون.. هل أُصيبت باريس بالزهايمر؟
ملك البحرين يزور ماكرون.. هل أُصيبت باريس بالزهايمر؟
1 أيلول 2022
مهمة “فؤاد حسين” الخاصة في طهران
مهمة “فؤاد حسين” الخاصة في طهران
1 أيلول 2022
تمرد الصدر على مرجعيته
تمرد الصدر على مرجعيته
1 أيلول 2022
مفاوضات عمّان اليمنية.. جولة جديدة تنتكس
مفاوضات عمّان اليمنية.. جولة جديدة تنتكس
31 آب 2022
الخلاف الحدودي والسيناريو الأمريكي الجديد لخلق أزمة في لبنان
الخلاف الحدودي والسيناريو الأمريكي الجديد لخلق أزمة في لبنان
31 آب 2022
الولايات المتحدة وسوريا.. محاولة لكسر الشعب السوري
الولايات المتحدة وسوريا.. محاولة لكسر الشعب السوري
31 آب 2022
اليمن.. تهديد عسكري للكيان الصهيوني
اليمن.. تهديد عسكري للكيان الصهيوني
31 آب 2022
العراق ينجو من الفتنة والصدر يضع الكرة في ملعب القوى السياسية
العراق ينجو من الفتنة والصدر يضع الكرة في ملعب القوى السياسية
31 آب 2022
قائد الثورة الإسلامية: الحكومة أحيت الأمل في قلوب الشعب الإيراني
قائد الثورة الإسلامية: الحكومة أحيت الأمل في قلوب الشعب الإيراني
30 آب 2022
سلطات آل خليفة تمنع الشيعة من الزيارات الدينية... الأهداف والأسباب
سلطات آل خليفة تمنع الشيعة من الزيارات الدينية... الأهداف والأسباب
30 آب 2022
ما الذي يمكن استنباطه من تصريحات الحوثيّ الأخيرة؟
ما الذي يمكن استنباطه من تصريحات الحوثيّ الأخيرة؟
30 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سلطات آل خليفة تمنع الشيعة من الزيارات الدينية... الأهداف والأسباب
ما الذي يمكن استنباطه من تصريحات الحوثيّ الأخيرة؟
الضفة الغربية تقضّ مضاجع المستوطنين الصهاينة
لبنان ومعضلة اللاجئين السوريين