المسيرات الايرانية.. والأخبار المصطنعة من الغرب

ويقول الخبراء بأن الهدف من التركيز على هذه القضية،بأن يتم تأليب الرأي العام ضد القدرات العسكرية للجمهورية الإسلامية في إيران، وكذلك ربطها بالحرب في أوكرانيا.



وكان قد زعم مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض "جيك سوليفان" في 11 يوليو أن: "تنوي إيران تزويد روسيا بطائراتها المسيرة لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا".على حد زعمه.



حتى أنه ذهب أبعد من ذلك وزعم أن: "روسيا تخطط لشراء مئات الطائرات الإيرانية المسيرة، وتستعد إيران لتدريب القوات الروسية على استخدام هذه المسيرات".



وكان وزير الخارجية الإيراني قد رد على هذه الأنباء ونفى بيع مسيرات إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا، لكن وسائل الإعلام الغربية استمرت في نشر الأكاذيب من خلال تجاهل تصريحات حسين أميرعبداللهيان.



وبدورها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن التقارير التي انتشرت مؤخراً حول شراء موسكو طائرات مسيرة من إيران "خبر مصطنع من قبل الغرب".



وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن قضية شراء روسيا لطائرات مسيرة إيرانية "غير مدرجة على جدول أعمال" لقاء وزير الخارجية سيرغي لافروف مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.



وأضافت زاخاروفا في إفادة صحافية: "تم طرح هذا الموضوع بشكل مصطنع في وسائل الإعلام الأميركية. وقد روجت له صحيفة واشنطن بوست".



وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، قد علّق على تقرير صحيفة "واشنطن بوست" حول إمداد روسيا بطائرات مسيرة إيرانية.



وقال بيسكوف للصحافيين: "واشنطن بوست، للأسف، تنشر الكثير من المعلومات المغلوطة مؤخراً. أما بالنسبة لعلاقاتنا مع إيران، كما تعلمون، فهي تتطور بشكل ديناميكي، وكانت تتطور من قبل، وتتطور الآن وستستمر في التطور".



وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد أعلنت الثلاثاء أنّ روسيا بدأت تتسلّم طائرات مقاتلة بدون طيار أرسلتها إليها إيران لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، مضيفة أنّ الكثير منها يعاني خللاً، بحسب زعمها.



وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر: "قامت طائرات نقل روسية بتحميل معدّات الطائرات المسيّرة في مطار في إيران ثم حلّقت من إيران إلى روسيا على مدى عدّة أيام في أغسطس"، على حد قوله.



وأضاف أن العملية "ربما تندرج في إطار نية روسيا استيراد مئات الطائرات الإيرانية بدون طيار من أنواع مختلفة".



وتابع الجنرال الأميركي: "تشير معلوماتنا إلى أن الطائرات بدون طيار المرتبطة بهذه العملية تشوبها بالفعل عيوب عدّة"، من دون الإشارة إلى عناصر إضافية تؤكد تصريحه.



لا نعلم كيف لم تنتبه هذه الصحيفة إلى التناقض بين وجود الخلل في المسيرات، وشحنها إلى روسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا.



من الواضح أن وسائل الإعلام الغربية لم تنتبه في البداية إلى الجوانب الدعائية لهذه الأخبار والتي تثبت قوة الطائرات الإيرانية بدون طيار، حيث لجأت ولتغيير تكتيكاتها إلى التناقضات.



وعلى هذا الأساس أعلنت وسائل الإعلام الغربية أن "الروس واجهوا مشاكل تقنية في استخدام الطائرات الإيرانية بدون طيار وواجهوا العديد من الإخفاقات" لكنها أفادت عن نقل التكنولوجيا وإرسال معدات الميسرات الإيرانية إلى روسيا.



وفي مزاعم متناقضة بشأن قدرة المسيرات الإيرانية زعموا أنه: " في تحقيقاتهم الأولى لاحظ المسؤولون الروس عدة مشاكل في هذه المسيرات، وهم غير راضين عنها".

