اغتيال قائد القوات الموالية للإمارات في شبوة

وقالت المصادر إن عناصر مسلحة نصبت كمينا استهدف العولقي، أثناء مروره على متن دورية مع مرافقه في الطريق الحيوي الرابط بين مدينتي "عتق" و"نصاب"، في شبوة.



واشارت المصادر انه عثر مواطنون مساء الاربعاء على أبوبكر سالم الديولي مقتولا في منطقة الكرموم في مديرية نصاب مع أحد رفقائه.



ولم تعلق السلطات المحلية والأمنية والعسكرية في شبوة على عملية الاغتيال، فيما هناك خلافات بين القاعدة، وحزب الاصلاح وقوى الجنوب، فيما يتعلق بعملية الاغتيال.



ويحذر الخبراء من ارتفاع عمليات الاغتيال والتفجير خلال الأيام المقبلة من قبل انصار حزب الاصلاح في محافظة شبوة وأبين، بسبب الإقصاء السياسي للحزب الذي يتم تنفيذه وفق خطة سعودية وإماراتية.