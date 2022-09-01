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الخميس 1 أيلول 2022 ساعة 19:51

غروسي: "بعض خبرائنا سيبقون في زابوريجيا بعد مغادرة البعثة"

غروسي: "بعض خبرائنا سيبقون في زابوريجيا بعد مغادرة البعثة"
وأضاف غروسي، اليوم الخميس، أن الفريق التابع للوكالة رصد خلال ساعتين الأمور الأساسية داخل محطة زابوريجيا النووية، مشيراً إلى أن بعض خبراء الوكالة سيبقون في المحطة بعد مغادرة البعثة.

وكانت شركة "إنيرهواتوم" المشغلة للمجمع النووي قالت في وقت سابق إن فريق الوكالة وصل، بعد أن أدى قصف بقذائف الهاون الروسية بوقت سابق اليوم إلى إغلاق أحد مفاعلاته بواسطة نظام الحماية الطارئة.

فيما كانت الشركة المذكورة أوضحت في بيان سابق أن القصف ألحق أضراراً بخط إمداد طاقة احتياطي، يستخدم لتلبية الاحتياجات الداخلية، وتم تحويل أحد المفاعلات التي لم تكن تعمل إلى مولدات تعمل بالديزل.

وتبادلت أوكرانيا وروسيا اللوم إزاء القصف العنيف الذي أخر مؤقتا تحركات فريق المفتشين نحو المحطة المترامية الأطراف الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، في بلدة إنرغودار التي تسيطر عليها القوات الروسية.

فقد اتهمت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، القوات الأوكرانية بقصف نقطة تجمع البعثة قرب فاسيلييفكا ومحطة زابوريجيا، بالمدفعية.

كما لفتت إلى أن قذائف سقطت على بعد 400 متر من المحطة، وفق ما نقلت وكالة سبوتنيك.

إلى ذلك، أكدت الوزارة أن ما يصل إلى 60 من عناصر القوات الأوكرانية وصلوا في مجموعتين على متن 7 قوارب إلى ساحل خزان كاخوفكا على بعد 3 كيلومترات شمال شرقي محطة زابوريجيا وحاولوا الاستيلاء على المحطة.

ولاحقاً أعلن الكرملين أن موسكو تخشى "استفزازات" أوكرانية خلال زيارة الوكالة الذرية.

فيما اتهمت كييف القوات الروسية بقصف المسار المتفق عليه مسبقاً لبعثة المفتشين الدوليين.

يشار إلى أن زابوريجيا، أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، تخضع منذ أوائل مارس، لسيطرة القوات الروسية، فيما يواصل بعض الموظفين الأوكرانيين تشغيلها.

وكانت موسكو رفضت سابقاً دعوات أممية وأوكرانية على السواء إلى سحب كافة الأسلحة من الموقع المذكور، مؤكدة أن سلاحها للحراسة فقط وألا أسلحة ثقيلة هناك.
مصدر : وكالات
رقم : 1012262
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