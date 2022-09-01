الصحة الإيرانية: 1364 إصابة و24 حالة وفاة جديدة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 1364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و 530 ألفا و 325 إصابة مؤكدة.



وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 312 مصابا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.



ولفت تقرير وزارة الصحة إلى تعافي 7 ملايين و969 الف شخص من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، وأن 1043 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.



وأشار التقرير إلى تسجيل 24 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 143 ألفا و 894 حالة وفاة.



وتلقى حتى الآن 65 مليونا و3 آلاف و 421 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 58 مليونا و 386 ألفا و257 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 30 مليونا و831 ألفا و64 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 154 مليونا و220 ألفا و742 جرعة.



وتم لغاية الآن اجراء 53 مليونا و 813 آلفا و208 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".