الصفحة الرئيسية
0
الخميس 1 أيلول 2022 ساعة 19:56

الصحة الإيرانية: 1364 إصابة و24 حالة وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية: 1364 إصابة و24 حالة وفاة جديدة بكورونا
وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الأربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 1364 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و 530 ألفا و 325 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 312 مصابا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة إلى تعافي 7 ملايين و969 الف شخص من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن، وأن 1043 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

وأشار التقرير إلى تسجيل 24 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 143 ألفا و 894 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 65 مليونا و3 آلاف و 421 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 58 مليونا و 386 ألفا و257 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 30 مليونا و831 ألفا و64 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 154 مليونا و220 ألفا و742 جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 53 مليونا و 813 آلفا و208 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".
رقم : 1012266
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد الحوثي: العروض العسكرية هدفها تقديم رسالة للأعداء الطامعين المعتدين
السيد الحوثي: العروض العسكرية هدفها تقديم رسالة للأعداء الطامعين المعتدين
رئيسي: العدالة مفقودة اليوم على الصعيد الانساني
رئيسي: العدالة مفقودة اليوم على الصعيد الانساني
1 أيلول 2022
كيف كشف الإعلام العبريّ نهاية "إسرائيل" ووحشيّتها؟
كيف كشف الإعلام العبريّ نهاية "إسرائيل" ووحشيّتها؟
1 أيلول 2022
ملك البحرين يزور ماكرون.. هل أُصيبت باريس بالزهايمر؟
ملك البحرين يزور ماكرون.. هل أُصيبت باريس بالزهايمر؟
1 أيلول 2022
مهمة “فؤاد حسين” الخاصة في طهران
مهمة “فؤاد حسين” الخاصة في طهران
1 أيلول 2022
تمرد الصدر على مرجعيته
تمرد الصدر على مرجعيته
1 أيلول 2022
مفاوضات عمّان اليمنية.. جولة جديدة تنتكس
مفاوضات عمّان اليمنية.. جولة جديدة تنتكس
31 آب 2022
الخلاف الحدودي والسيناريو الأمريكي الجديد لخلق أزمة في لبنان
الخلاف الحدودي والسيناريو الأمريكي الجديد لخلق أزمة في لبنان
31 آب 2022
الولايات المتحدة وسوريا.. محاولة لكسر الشعب السوري
الولايات المتحدة وسوريا.. محاولة لكسر الشعب السوري
31 آب 2022
اليمن.. تهديد عسكري للكيان الصهيوني
اليمن.. تهديد عسكري للكيان الصهيوني
31 آب 2022
العراق ينجو من الفتنة والصدر يضع الكرة في ملعب القوى السياسية
العراق ينجو من الفتنة والصدر يضع الكرة في ملعب القوى السياسية
31 آب 2022
قائد الثورة الإسلامية: الحكومة أحيت الأمل في قلوب الشعب الإيراني
قائد الثورة الإسلامية: الحكومة أحيت الأمل في قلوب الشعب الإيراني
30 آب 2022
سلطات آل خليفة تمنع الشيعة من الزيارات الدينية... الأهداف والأسباب
سلطات آل خليفة تمنع الشيعة من الزيارات الدينية... الأهداف والأسباب
30 آب 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
سلطات آل خليفة تمنع الشيعة من الزيارات الدينية... الأهداف والأسباب
ما الذي يمكن استنباطه من تصريحات الحوثيّ الأخيرة؟
الضفة الغربية تقضّ مضاجع المستوطنين الصهاينة
لبنان ومعضلة اللاجئين السوريين